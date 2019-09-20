Адвокат: с Устиновым сыграли в «плохого и хорошего следователя»

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Изменение меры пресечения для Павла Устинова, получившего срок за вывих плеча сотруднику ОМОНа, это политическое решение и позор для судебной системы России. Об этом рассказал радио Sputnik доктор политических наук, адвокат Алексей Бинецкий.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд изменил меру пресечения для Устинова. Эту информацию в интервью радио Sputnik подтвердил адвокат Павла Устинова Дмитрий Чешков.

Теперь вместо содержания в следственном изоляторе (СИЗО) ему назначили подписку о невыезде. Это решение не освобождает его наказания в 3,5 года колонии, но позволяет Устинову оставаться на свободе до рассмотрения апелляции.

Изменение меры пресечения произошло по ходатайству Генеральной прокуратуры. Как рассказал радио Sputnik Алексей Бинецкий – это явное указание на то, что это политическое решение.

«Тут мы имеем классическую ситуацию плохой следователь и хороший следователь. Сам факт, что Генеральная прокуратура просила изменить меру пресечения, чего практически никогда не происходит, говорит о том, что это решение носит политический характер. Власть сначала дала указание суду поступить жестоко, а потом отыграла назад. Так они продемонстрировали свои властные полномочия. Это позор для судебной системы», - считает адвокат.

Павел Устинов находился в СИЗО с 5 августа. Его туда поместили после задержания на несогласованной акции протеста в Москве. На ней, по версии следствия, Устинов оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и вывихнул плечо старшему сержанту полиции Александру Лягину.

За нападение на полицейского, Павла Устинова приговорили к 3,5 года колонии. Его адвокат подал апелляцию. Ее рассмотрение состоится в Мосгорсуде 26 сентября.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/