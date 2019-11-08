Сибирское пивоваренное сообщество выступает за усиление работы по профилактике незаконного оборота пива

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6 ноября на II Новосибирском торговом форуме состоялась встреча сибирских пивоваров, продавцов пива, отраслевых объединений, экспертов рынка и представителей органов власти региона.

Во время встречи участники обсудили актуальную повестку отрасли: порядок и требования в сфере продаж пива и другой алкогольной продукции, дискуссии о введении дополнительных ограничений продаж алкоголя, развернувшиеся на федеральном и региональном уровнях. Главным мотивом встречи стал вопрос необходимости профилактики в Сибири «серого» рынка алкогольной продукции, в том числе пива.

На сессию «Профилактика незаконного оборота пивоваренной продукции» собрались представители как крупного бизнеса, таких как компания «Балтика», так и региональных производителей и продавцов пивоваренной продукции, а также власти и контролирующих органов: Сибирских управлений РАР, Роспотребнадзора, МВД и Минпромторга Новосибирской области.

Открыла обсуждение Марина Райфудиновна Сеидова, начальник отдела развития электронной торговли, общественного питания и бытовых услуг Департамента Развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России. Она представила общую позицию Министерства в отношении поддержки и развития торговли алкогольной продукции в целом и пивоваренной продукции в частности, и прокомментировала ряд обсуждаемых на федеральном уровне законодательных инициатив.

Представители отраслевого сообщества, присутствующие в зале, в том числе члены региональных отделений отраслевых объединений «ОПОРА России» и Объединения участников пиво-безалкогольного рынка (ОУПР), Новосибирской областной организации производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции «ПИАП», во время обсуждения отмечали, что пивоваренная отрасль в совокупности с планомерным повышением акцизов на продукцию, продолжает испытывать и усиление законодательного давления, что может негативно сказываться на дальнейшем развитии отрасли. Во время диалога звучали сомнения и негативные высказывания в адрес актуальных регулирующих инициатив региональной и федеральной повестки, в том числе, касающиеся дополнительных ограничений продаж алкоголя в общепите, а также региональных законопроектов по введению новых ограничений продаж алкогольной продукции в торговых объектах, размещенных в жилых домах и пристройках к ним.

Участники сессии сошлись во мнении, что меры по ужесточению регулирования той или иной отрасли в отрыве от мер по созданию благоприятной бизнес-среды, как правило, оказывают влияние на добросовестных участников, что создает дополнительные конкурентные преимущества для представителей рынка, действующих вне правового поля. И тенденции, существующие сегодня в отрасли, вызывают беспокойство игроков индустрии.

По мнению участников сессии, ограничительных мер, установленных законодательством в отрасли достаточно, однако, не хватает механизмов практической реализации контрольно-надзорных функций органов исполнительной власти. Во время обсуждения были приведены примеры из практики ограничений отрасли в разных регионах страны, и эксперты обратили внимание, что сделать рынок более стабильным могли бы единые условия и единые правила продаж в субъектах РФ.

В ходе дискуссии было поддержано мнение члена Общественного совета РАР, вице-президента по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям пивоваренной компании «Балтика», Алексея Кедрина о необходимости выработки системных мер поддержки легальных участников отрасли:

Алексей Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа, компания «Балтика», часть Carlsberg Group: «Нелегальные производители во всех сферах бизнеса зачастую остаются за пределами регулирования, в то время как добросовестные компании сталкиваются с чрезмерными ограничениями. Добросовестный бизнес сегодня нуждается в поддержке, регулирование отрасли должно поддерживать цивилизованные подходы ведения бизнеса, оно должно способствовать снижению издержек для легальной деятельности и облегчать деятельность добросовестных участников рынка. Мы приветствуем конкуренцию, но она должна быть честной, и вместе с участниками отрасли и государственными органами необходимо обеспечить способствующую этому среду. «Балтика» усилит работу по профилактике нелегального производства и оборота пива».

Алексей Кедрин подчеркнул, что риск нелегального оборота в любой сфере промышленности и торговли в России является одной из ключевых угроз будущему данных отраслей. Он также подчеркнул, что работа по профилактике нелегального производства и оборота алкогольной продукции уже ведётся на федеральном уровне. Так, 14 октября состоялось заседание Общественного совета РАР, где одним из главных пунктов повестки стало обсуждение планируемой Программы по борьбе с нелегальным рынком алкогольной продукции, решение о создании которой было принято в июле.

Эксперт также представил структуру будущей Программы. Разработка подобного документа является свидетельством того, что Общественный Совет, включая производителей, осознает свою ответственность перед обществом, в том числе в сфере профилактики нелегального рынка. Следующим шагом станет утверждение конкретных целей и задач, а также ключевых показателей эффективности Программы.

Представители пивоваренной отрасли Сибири поддержали актуальность данного вопроса для региона и необходимость усилить и расширить взаимодействие государства, представителей отрасли и профильных ассоциаций для профилактики «серого» рынка алкогольной продукции, в том числе пива. Позиции, которые были озвучены в ходе сессии, войдут в итоговую резолюцию. Данный документ будет направлен федеральным и региональным органам исполнительной власти, контролирующим органам, отраслевым и общественным бизнес-объединениям, а также в Общественный совет РАР РФ.

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — ведущая пивоваренная компания России и крупнейший экспортер российского пива. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о компании можно на сайте или на официальной странице компании ВКонтакте.

«Балтика-Новосибирск» — одно из самых современных и крупных предприятий пивоваренной отрасли в Сибирском федеральном округе. Осуществляет свою деятельность с 2008 года. Производственная мощность предприятия составляет 4,6 млн гл пива в год. На заводе действуют шесть линий розлива продукции: линия розлива в стеклянную бутылку, линия розлива в алюминиевую банку, две линии розлива в ПЭТ-упаковку, кеговая линия, линия ПЭТ-кег. Филиал «Балтика-Новосибирск» выпускает более 50 ассортиментных единиц пива, включая федеральные и лицензионные сорта, а также региональные бренды «Сибирский бочонок» и «Заповедное». Продукция предприятия поставляется в регионы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также экспортируется в Монголию и Китай.

II Новосибирский торговый форум организован Правительством Новосибирской области, Ассоциацией малоформатной торговли, Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Сибирской выставочной компанией при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.

Форум объединит интересы производственных компаний, начинающих предпринимателей, малого и среднего бизнеса региона с крупнейшими торговыми сетями. В диалоге примут участие представители бизнеса, власти, контролирующих органов, общественных организаций.

Цель форума ? привлечение внимания к развитию потребительского рынка региона как важной части экономики. На пленарном заседании участники обсудят существующие тренды в развитии отрасли, существующую проблематику. Будет представлена стратегия развития торговли России, разработанная Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Спикерами станут представители Минпромторга России, Правительства Новосибирской области, федеральных и региональных торговых компаний, общественные деятели, а также предприниматели, развивающие своё дело в сёлах.

Повестка форума будет актуальна для начинающих предпринимателей, малого и среднего бизнеса региона, а также торговых сетей, заинтересованных в наполнении ассортиментных линеек продуктами местных товаропроизводителей.

Экспертами выступят не менее 80 представителей федерального и регионального Минпромторга, Правительства Новосибирской области, крупнейших ритейлеров, бизнес-сообщества.

Источник: Тамара Соболевская