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В рамках краевой акции «Служба занятости населения для инвалидов» 3 декабря 2019 года во Дворце культуры Геленджика пройдет ярмарка вакансий для инвалидов «Перспективы равных возможностей».

Свои вакансии для инвалидов представят более 20 работодателей муниципалитета.

Граждане смогут ознакомиться с информацией о вакансиях города и края, пройти собеседование с работодателями, оставить свое резюме на рассмотрение, получить консультации по вопросам трудового законодательства, профессиональной ориентации, профессионального обучения или дополнительного профессионального образования. Также на ярмарке будут присутствовать представители медико-социальной экспертизы, общества инвалидов, управления социальной защиты населения и управления пенсионного фонда с целью консультирования граждан по интересующим их вопросам.

Ход подготовки к ярмарки обсудили на заседании совета общественной организации Краснодарского края "Мир без границ".

«Проведение подобных мероприятий должно быть системой. Люди с ограниченными возможностями здоровья не должны чувствовать себя ущемленными ни в чем, они, как и все хотят полноценно жить наравне со всеми. Наша задача предоставить им такую возможность в каждой сфере жизнедеятельности», - отметил депутат Госдумы, лидер общественной организации Краснодарского края «Мир без границ» Владимир Синяговский.