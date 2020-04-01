Вениамин Кондратьев: «Даже самые маленькие магазины должны быть обеспечены продуктами питания»

В соответствии с поручением Правительства РФ на складах края имеются запасы продовольствия на два месяца. Так, сегодня в наличии 10 тысяч тонн сахара, 800 тонн муки, 2,2 тыс. тонн риса.

– Но далеко не все магазины принимают нефасованную продукцию. Важно, чтобы со складов продукты доставляли в точки реализации уже расфасованными. Нам нужно позаботиться об этом, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор по АПК Андрей Коробка сообщил, что предприятия пищевой промышленности региона обеспечат фасовку продукции для магазинов всех муниципалитетов. Регион уже отработал с поставщиками из Алтайского края по закупкам гречневой крупы, с которой у ведущих торговых сетей возникла напряженность. Дефицита социально значимых продуктов не ожидается.

– Вы несете персональную ответственность за то, чтобы продукты были во всех магазинах и доступны жителям, – сказал Вениамин Кондратьев своим заместителям. – Мы не должны допустить необоснованного роста цен. Никто не должен наживаться на сложившейся ситуации.

Как доложил вице-губернатор Василий Швец, с 16 марта в регионе ведется мониторинг цен, наличия товаров на прилавках и объема складских запасов по 52 товарным позициям, обозначенных Минпромторгом РФ. Резкого завышения цен на социально значимые товары не зафиксировано.

– Поставка продукции в сетевые компании осуществляется регулярно. Мы обеспечили бесперебойный режим допуска грузового транспорта организаций, осуществляющих доставку продукции, и не препятствуем их движению, разгрузке в любое время суток, – проинформировал он.

Вениамин Кондратьев поручил проконтролировать, чтобы на транспорт, работающий для потребсферы, своевременно были выданы пропуска.