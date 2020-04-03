Услугой проверки квартир от Авито Недвижимости можно будет воспользоваться за 1 рубль

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Авито Недвижимость объявляет о специальной акции, призванной поддержать покупателей квартир в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

До 19 апреля 2020 года можно будет заказать отчет о проверке квартиры за 1 рубль вместо 299. Таким образом, вместо похода в МФЦ пользователи Авито могут получить информацию о квартире онлайн и затем вернуться к сделке уже после снятия карантинных мер.

“Мы заботимся о здоровье наших клиентов и активно развиваем инструменты, позволяющие оставаться дома и полноценно пользоваться сервисом Авито, – подчеркнул Иван Дубровин, управляющий директор Авито Недвижимости. – Безопасность пользователей - абсолютный приоритет для нас, поэтому мы работаем над функционалом, с помощью которого можно не только проверить юридические риски, но и узнать всю историю интересующего объекта онлайн”.

Проверка квартир от Авито Недвижимости – это услуга проверки юридических рисков жилья, позволяющая исключить проблемные предложения при подборе квартиры. По адресу объекта или его кадастровому номеру можно заказать отчет на основе данных выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Удобный отчет с подсказками поможет узнать о сложностях, которые могут возникнуть при оформлении сделки: не наложен ли на объект арест; не находится ли он в ипотеке; нет ли других собственников, не согласных на продажу; не фигурировала ли квартира в мошеннических схемах; нет ли рисков, связанных с претензиями наследников.

Отчет формируется от нескольких часов до трех дней, и его можно заказать на любые объекты по всей стране.

Призываем вас беречь собственное здоровье и здоровье близких и соблюдать меры предосторожности!