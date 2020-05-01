Работники «Мособлпожспас» поздравили ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником

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30 апреля, в День пожарной охраны России, пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» на кортеже из двух пожарных и одного спасательного автомобиля с включенными маячками подъехали к домам ветеранов пожарной охраны, личный состав выстроился у пожарной техники в боевой одежде.

И по громкоговорящей связи работники госучреждения поздравили ветеранов с их профессиональным праздником.

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов рассказал, что идея организации дистанционного поздравления продиктована временем.

«По традиции в День пожарной охраны мы поздравляем тех профессионалов, которые находятся на заслуженном отдыхе, мы помним и с уважением относимся к их заслугам. В условиях пандемии мы, к сожалению, не можем, как обычно приехать к каждому в гости, поэтому поздравляем коллег согласно требованиям безопасности – на расстоянии, подъехав к дому каждого из них и поздравив по громкоговорящей связи», - сообщил начальник госучреждения.

Акцию провели работники Волоколамского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». Они проехали кортежем по Волоколамскому городскому округу, Шаховской и Лотошино.

Приятные подарки получили ветераны, посвятившие работе в пожарной охране более 35 лет. Среди них: Адмакин Владимир Александрович (посвятил более 30 лет работы в пожарной охране, ушёл на заслуженный отдых в должности командира отделения 203 пожарно-спасательной части); Антонов Владимир Михайлович (посвятил 35 лет работы в пожарной охране, ушёл на заслуженный отдых в должности начальника Волоколамского отряда государственной противопожарной службы); Алексеев Алексей Иванович (посвятил 35 лет работы в пожарной охране, ушёл на заслуженный отдых в должности командира отделения 204 ПЧ); Росинкин Николай Николаевич (посвятил 30 лет работы в пожарной охране, ушёл на заслуженный отдых в должности начальника караула 297 ПЧ); Тузов Валерий Сергеевич (посвятил более 25 лет работы в пожарной охране, ушёл на заслуженный отдых в должности начальника караула 205 ПЧ); Смирнов Владимир Федорович (посвятил более 25 лет работы в пожарной охране, ушёл на заслуженный отдых в должности водителя пожарной техники 205 ПЧ).

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"