Юрист возмутилась решением вывести суды из самоизоляции

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Слухи о том, что суды могут вернуться к обычному режиму работы с 12 мая, возмутили профессиональное сообщество юристов.

Адвокат и председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко рассказала радио Sputnik, что это - опасное решение.

Информация о том, что суды начнут работать в привычном режиме уже с 12 мая, первоначально появилась в СМИ со ссылкой на источник в судебной системе. Сообщалось, что указ президента, который ограничивает работу судов из-за пандемии коронавируса COVID-19, действует до 11 мая, а нового нет, поэтому суды должны будут вернуться к работе.

Адвокат Виктория Данильченко заявила радио Sputnik, что опасается за здоровье тех, кто будет присутствовать на судебных заседаниях.

"Узнав о таком решении, во-первых, я испытала возмущение. А во-вторых, у меня возникла масса вопросов. Как в судах собираются соблюдать карантинные меры, которые, к слову говоря, необходимо обязательно соблюдать. Особенно интересует, как будет соблюдаться социальная дистанция, за нарушение которой в общественном транспорте штрафуют. Ведь вряд ли пристав на входе при досмотре вещей сможет соблюдать эту самую дистанцию в 1,5-2 метра. Маловероятно, что и отсутствие окон, и размеры залов, опять же с закрытыми наглухо окнами, поспособствуют нераспространению вирусов", - рассказала юрист.

На данный момент работа судов в России ограничена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Даже если это ограничение снимут, то судебным органам как-то придется изменить процесс заседаний, чтобы не заражать присутствующих.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/