Эксперт нашел пользу в отказе изменять налоговое законодательство

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Отказ Минфина менять правила налогового резидентства из-за коронавируса - скорее положительное решение.

Председатель комитета по налогам московского отделения общественной организации "Опора России" Сергей Зеленов рассказал радио Sputnik, что послабления все равно не было бы, а "доить мертвую корову - это глупо".

Не менять правила налогового резидентства для застрявших за рубежом россиян и иностранцев в России приняли на антикризисном совещании в Минфине. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на свой источник. Издание уверяет, что правило, которое признает резидентом человека, прожившего 183 дня в году в России, остается в силе, несмотря на возражение бизнесменов.

Сергей Зеленов в интервью радио Sputnik рассказал, почему такое решение скорее положительное, чем отрицательное.

"На мой взгляд, то, что не произошло изменение относительно налогового резидентства, представляет позитивным фактором. Вряд ли кто-то дал дополнительные льготы, это не в нравах нашего государства, а закручивать гайки сейчас не время. Уже и так есть потери среди предпринимателей огромные. Если еще начнутся фундаментальные изменения в законодательстве, касающемся налогообложения, то это может привести к совсем плачевным последствиям. Пытаться доить мертвую корову сейчас глупо, поэтому изменения надо максимально придержать", - объяснил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/