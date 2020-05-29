На ферме в Усть-Лабинском районе зарегистрирован очаг репродуктивно-респираторного синдрома свиней

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Южное межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что на территории свиноводческой товарной фермы № 8 АО «Рассвет» в Усть-Лабинском районе Краснодарского края установлен карантин по репродуктивно-респираторному синдрому свиней.

Заболевание подтверждено исследованиями, проведенными в ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

Приказом от 20.05.2020 № 149 руководителя департамента ветеринарии Краснодарского края «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории свиноводческой товарной фермы № 8 АО «Рассвет» Усть-Лабинского района Краснодарского края» установлены ограничительные мероприятия (карантин) в эпизоотическом очаге.

РРСС - контагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся острым, хроническим и латентным течением.

РРСС сопровождается угнетением, отказом от корма, повышением температуры, конъюнктивитом, отеком век, потерей зрения, поражением органов дыхания, цианозом ушей, пятачка, хвоста, молочных желез, вульвы, поздними абортами, преждевременными опоросами или задержкой опороса, рождением нежизнеспособного молодняка, молодняка с признаками уродства, гибелью поросят на 2 - 7 день жизни, гибелью поросят-отъемышей с признаками пневмонии и диареи. У хряков при РРСС ухудшается качество спермы.

Возбудителем РРСС является РНК-содержащий вирус, рода Arterivirus семейства Arteriviridae (далее - возбудитель).

Возбудитель чувствителен к поверхностно активным веществам и всем дезинфицирующим средствам. Сохраняется при температуре минус 70 °C до 3 лет. Разрушается при температуре 56 °C через 20 минут.

Инкубационный период болезни составляет от 4 до 37 суток.

Основным источником возбудителя являются больные, переболевшие или павшие от РРСС свиньи, их органы, кровь, ткани, секреты и экскреты.

Передача возбудителя осуществляется путем контакта здоровых свиней с больными, переболевшими или павшими свиньями, при контакте с контаминированными возбудителем кормами, объектами окружающей среды, включая почву, воду, поверхности помещений, оборудования, транспортных и технических средств.

Профилактические мероприятия.

В целях предотвращения возникновения и распространения РРСС физические и юридические лица, являющиеся собственниками (владельцами) свиней обязаны:

- соблюдать «Ветеринарные правила содержания свиней в целях воспроизводства, выращивания, реализации», утвержденные приказом Минсельхоза России от 29.03.2016 № 114;

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;

- предоставлять по требованиям специалистов органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее - специалисты госветслужбы), свиней для осмотра;

- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы о случаях заболевания или гибели свиней, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании свиней, а также всех свиней, находившихся в одном помещении с подозреваемыми в заболевании свиньями, которые могли контактировать с ними, обеспечить изоляцию трупов павших свиней в помещении, в котором они находились;

- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по РРСС в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14.12.2015 № 635.

Для профилактики РРСС проводится вакцинация свиней против РРСС инактивированными вакцинами согласно инструкциям по применению указанных препаратов.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора