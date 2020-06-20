Мишустина попросили освободить россиян от курортных сборов

/В России/

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил против курортного сбора. По мнению членов РСПП, вырученная сумма не стоит того, чтобы в самое кризисное время увеличивать нагрузку на российских туристов, у которых и так денег нет. При этом предприниматели уверены, что региональные власти на такое не пойдут и продолжат обирать и без того обедневших за время самоизоляции россиян.

Российские регионы приоткрывают новый туристический сезон. Карантин официально снят. А, значит, туристы в Ставрополье, на Алтае и в Краснодарском крае снова будут платить туристический сбор — от 10 до 50 рублей в день. При этом каждый регион, где реализуется эксперимент, может приостановить его, но делать это местные чиновники, конечно же, не спешат: в кризисной ситуации деньги лишними не будут.

РСПП в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину предложил отменить налог.

Напомним, что все средства туристов идут в местные бюджеты. Тратиться они должны исключительно на развитие курортных городов и создание условий, при которых отдых в регионе будет еще привлекательнее. Поступающие деньги накапливаются в специальных фондах развития туристической инфраструктуры, а перед новым сезоном их должны расходовать на благоустройство.

В этом году от уплаты курортного сбора на Ставрополье получено 55,2 млн рублей, на Алтае — 10,9 млн рублей.

Бизнесу, действительно, важно ввести мораторий на курортный сбор в текущем году, чтобы привлечь как можно больше отечественных туристов, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Зарубежные путешественники пока не могут попасть в Россию, поэтому важно сохранить внутренний туристический поток, так как у граждан есть альтернатива — провести время не на курортах, а на собственных дачах, либо арендуя дома у реки за городом.

«Государство не зарабатывает на курортном сборе, — подчеркивает эксперт. — Скорее всего, отечественные путешественники будут ориентироваться на сроки открытия границ, но если отдых в курортных городах страны окажется доступнее, они предпочтут провести отпуск в России (меньше риск застрять в чужой стране и попасть на карантин после отпуска). Поэтому государству сейчас выгодно ввести мораторий на курортный сбор».

Источник: https://www.mk.ru/economics/