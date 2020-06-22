Геологические изыскания для строительства

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Профессиональные геологические изыскания в Туле.

Геология - важное исследование, которое реализуется во время подготовки к любому строительству. Этот вид изысканий может выполняться отдельно либо совокупно с другими обязательными исследованиями для возведения объектов. Информация, которую получают после проведения работ, позволяет грамотно составить проектные документы, выбрать основание здания или сооружения, а также провести расчет необходимых стройматериалов. Кроме того, важной составляющей геологии считается анализ грунта, выполнить который могут только квалифицированные инженеры, умеющие работать со спецоборудованием и техникой.

Оформить договор на инженерно-геологические изыскания в Туле можно у нас в специализированной компании “СГИ”. Опытные мастера проведут исследования и максимально точно определят оптимальную глубину и требуемое количество скважин для отбора образцов верхних пластов почвы, а также воды. В результате, профессионально выполненная геология участка в Тульской области позволяет получить данные о:

составе грунта и его несущих способностях;

толщине и числе слоев почвы;

глубине промерзания грунта, вероятности ее вспучивания;

Помимо этого, в ходе работ наши геологи получают информацию об угле падения пласта, химсоставе воды и числе водогоризонтов на земучастке.

Что может произойти, если проигнорировать геологию

Наши специалисты перед тем, как делают геологию земельного участка, проводят подготовительные работы. В первую очередь изучается техническое задание и фондовая документация. Также, на этом этапе необходима геоподоснова, которую получают после выполнения геодезии. Это важно для того, чтобы правильно выбрать методы геологических изысканий, учесть специфику местности и рассчитать объем необходимых работ.

Далее с учетом СНиП выполняются полевые работы, во время которых наши эксперты реализуют бурение скважин, отбор проб, зондирование и штамповые испытания почвы, а также изучают гидрологический режим местности. После осуществления работ мы перепроверяем полученные результаты геологических изысканий, и взяв их за основу, составляем прогнозы и рекомендации. Все данные вносятся в технический отчет, который передается инвестору в графическом и электронном форматах. Игнорировать геологию нельзя, так как без учета сведений о геологической обстановке, могут быть допущены ошибки при закладке фундамента. В свою очередь, это с большой вероятностью приведет к перекосам проемов (дверей и окон), неравномерной просадки строительной конструкции и даже обвалу отдельных элементов объекта.

Цена геологии в Туле

О том, сколько стоит геология земельного участка, застройщик может узнать, предоставив нам правоустанавливающий документ на землю, архивные материалы по результатам предыдущих исследований и индивидуальное техническое задание. Изучив эти документы, наши опытные специалисты оформляют смету. При расчете цены непременно учитываются:

сложность рельефа территории;

общая площадь местности;

вид и этажность будущего строения;

количество скважин;

задачи, поставленные заказчиком;

сроки проведения работ.

Стоимость геологических изысканий в Туле всегда согласовывается с заказчиком до старта основных исследовательских мероприятий. Мы гарантируем самые актуальные цены на геологию в регионе и достоверность полученных в результате сведений.