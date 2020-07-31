Списание денег из банков без согласия россиян посчитали "эксклюзивом"

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Российские банки захотели списывать деньги со счетов клиентов без согласия последних.

Подобный шаг откроет банкирам доступ к эксклюзивным правам и у этого будут последствия, заявил радио Sputnik кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб.

Крупнейшие банки России хотят изменить под себя законодательство и получить право списывать деньги клиента без спроса. Подобную идею готовят в Абсолют Банке, сообщает газета "Известия".

Под списание могут пойти деньги со счетов и вкладов клиентов, которые задолжали по кредитам или не платят за банковское обслуживание. В настоящее время такое невозможно по закону. Если клиент не платит по долгам, но имеет средства на счетах, то банки могут списать деньги без согласия только через суд.

Если эту идею банкиров поддержат законодатели, то это нарушит равноправие и наделит финансовые компании "эксклюзивностью", считает кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

"Я считаю, что абсолютно неправильно предоставлять эксклюзивные права одному из участников соглашения. В данном случае банк получит эксклюзивные права, а так не должно быть. Если мы такое сделаем, то это будет ущемление интересов клиентов. В конце концов, если банк считает, что отсутствие такой возможности ущемит их интересы и создаст определенные сложности с кредитом, то банк может не заключать договор с клиентом. Предоставление такого безусловного права противоречит нормам гражданского законодательства. Должно быть равноправие", - рассказал экономист.

Юрий Твердохлеб уверен, что менять законодательство под банки не надо, но можно заключать специальные договоры, которые будут предусматривать подобное списание без согласия клиента.

"Если клиент дал такое согласие, то банки могут этим пользоваться. Если клиент не давал такого согласия, то нет. У нас должно быть как можно меньше возможностей вот такого безакцептного списания, то есть списания без согласия. В таком случае могут быть определенные ошибки, претензии и злоупотребления со стороны банка. Я считаю, что эти вещи ущемляют права клиента банка", - объяснил экономист в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/