Глава МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский выступил за отмену "депутатских поправок"

/В России/

Один из лидеров Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ, Глава муниципального образования МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский направил свои идеи Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Предложение Вадима Войтановского заключается в том, что бы лишить депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга возможности безгранично пользоваться депутатскими поправками на многие миллионы рублей, и тем самым положить конец узаконенному шантажу Смольного со стороны Законодательного собрания. Все средства, которые депутаты распределили на себя, они должны перенаправить в резервный фонд Губернатора Санкт-Петербурга.

Арест единоросса Романа Коваля, на протяжении двух лет вымогавшего взятки у предпринимателей взамен содействия в выделении «депутатской поправки» — лучшее доказательство необходимости отстранения парламентариев от возможности личного распределения бюджетных средств, уверен Войтановский.

В четверг, 30 июля, сотрудники ФСБ задержали депутата Законодательного собрания от «Единой России» Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина. Против них возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. Следователи уверены, что с 2018 года Коваль в обмен на содействие в получении госзаказов из средств его «депутатской поправки» забирал у предпринимателей «откаты» в размере 20% от суммы контракта. В общей сложности за этот период ему были переданы 15 миллионов рублей и автомобиль Audi Q7. Помощник Андрей Гришин выполнял роль посредника.

По мнению депутата второго, третьего и четвертого созывов Законодательного собрания, а ныне — главы совета депутатов Лиговки-Ямской Вадима Войтановского, губернатор должен прекратить порочную практику выделения ЗакСу 2-х процентов от бюджета в обмен на его утверждение. Соответствующее обращение он направил на имя Александра Беглова.

«Депутатская поправка — это пережиток прошлого. В свое время ее придумал Анатолий Собчак, надеясь добиться от депутатов нужного ему решения относительно собственных выборов. Практике выделения средств депутатам «в никуда» — на их собственное усмотрение — давно пора положить конец! И я призываю Александра Дмитриевича Беглова не побояться и сделать это прямо сейчас! — говорит Войтановский. — Еще не прошло и двух недель, как на свободу вышла Светлана Нестерова, осужденная за хищения средств из депутатской поправки. А у нас уже новый арестованный депутат-единоросс! И все — за то же! Всем адекватным людям в Петербурге ясно, что депутатская поправка — это узаконенный путь воровства и мошенничества. Пора заканчивать с этим!».

Более того, Вадим Войтановский выступает за ликвидацию зарплат, служебных автомобилей и прочих бонусов для депутатов ЗакСа. «Только тогда в депутаты пойдут люди, искренне радеющие за наш город, а не ищущие исключительно материальных благ для себя лично. Тогда мы увидим другое Законодательное собрание: с честными, приличными людьми, патриотами своего города», — уверен Войтановский.

Депутатская поправка была придумана во времена мэра Анатолия Собчака. В ходе переговоров с депутатами, от которых глава города добивался назначения своих выборов 1996-го года на более ранний срок, он отдал им 2% от бюджета. Деньги распределялись поровну между парламентариями и назывались депутатскими резервными фондами. Все это делалось официально. Средства тратились довольно свободно. Во время губернаторства Владимира Яковлева к парламентариям возникли юридические претензии. Поправка была переименована в коллективную – ее готовили депутаты, но подавала уже администрация города. Деньги все еще распределялись поровну. При Валентине Матвиенко эта статья расходов превратилась в поправку БФК. Деньги стали распределять не поровну. Их давали руководителям фракций, которые уже сами распределяли средства между подопечными парламентариями. То же происходит и сейчас – официально никаких 2% уже нет, хотя по старой памяти о них все еще говорят и примерно столько и выделяют. Но теперь эту поправку получают уже не поровну все депутаты, а в зависимости от того, как каждый из них договорится.

Деньги, выделяемые депутатам, идут не напрямую в их карманы, а на округа. И дальше распределяются в соответствии со среднестатистическим уровнем коррупции в России – кто-то их крадет целиком или частично через подставные фирмы, берет откаты от получателей средств (например, муниципалитет, администрация района, общественная организация и т.д.), кто-то все пускает на округ. Тратить деньги на избирателей выгодно с электоральной точки зрения. В таком случае жители ощущают заботу своего избранника (поскольку на каждой скамейке или двери, установленных парламентариями, обычно пишут имя благодетеля) и на следующих выборах идут за него голосовать.

В середине июня Городской суд Тосно удовлетворил повторное ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего депутата Законодательного собрания от «Единой России» Светланы Нестеровой. Она была осуждена в сентябре 2018 года за мошенничество с депутатской поправкой — Нестерова получала «откаты» от двух НКО, которым при ее содействии перечислялись бюджетные средства. Красногвардейский районный суд назначил ей 5 лет лишения свободы и 6,1 млн рублей штрафа. Светлана Нестерова была арестована в 2016 году, незадолго до очередных выборов в ЗакС.

Роман Коваль приходится родственником бывшего вице-губернатора, а ныне депутата ГосДумы от «Единой России» Игоря Дивинского. В 2018 году Дивинский выступал восприемником на его венчании. В 2014 году Коваль был избран депутатом МО Сосновая поляна. В 2016-м на парламентских выборах баллотировался вместе с Сергеем Никешиным в 18-м округе. Никешин шел и как одномандатник, и во главе территориальной группы. Мандат он получил «окружной». Это обеспечило прохождение в ЗакС Романа Коваля, занимавшего второе место в территориальной группе.

Можно ожидать, что Коваль через два месяца — когда пойдет на сотрудничество со следствием — будет переведен под домашний арест. Через полтора года будет осужден. Через 3 выйдет на свободу.

Вадим Войтановский уверен, что сэкономленные средства будут направлены на индексацию пенсий и социальных выплат, что очень важно в период пандемии