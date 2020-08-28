Политический сезон 2021 стартовал еще до ЕДГ

/В России/

то будет самый турбулентный, но и самый интересный период, как минимум за последние десять лет.

рансфер власти, о котором так долго писали в тг-каналах – выходит на свою последнюю милю. Начинается схватка в «верхах власти», битва за участие в проекте обновленной России. «Обнуление сроков» - не самое важное, что принесли изменения в Конституции. Гораздо важнее, кто из элит останется в Системе РФ в этом новом проекте, а кого «обнулят» вместе со старым временем, которое подходит к концу. В политсезоне -2021 нас ждут:

1?.Масштабные кадровые ротации, которые затронут все институты власти – силовиков, Совфед, АП, Совбез и т.д.;

2?.Создание Госсовета и перераспределение под него части властных полномочий;

3?. Конкуренция стратегий в Правительстве, битва за «экономическую идеологию»;

4?. Борьба «башен Кремля» за выживание, ведь до половины нынешних элит могут «обнулиться»;

5?. Выборы в Госдуму и обновление политической системы страны;

6?.Переформатирование системной и внесистемной оппозиции;

7?.Ротации в околовластных структурах, в частности в РПЦ;

8?.Влияние международного сообщества: от выборов в США до отношений с КНР;

9?. Проблемы с ближним зарубежьем: от традиционной Украинской проблемы до нового «белорусского кейса»;

10. Региональная политика и изменение подходов к работе с регионами.

Вот, как минимум, десять основных трендов грядущего политического сезона 2021, который уже стартовал. Коллеги меня поправят и дополнят, тем не менее – общий контур понятен. Уже сейчас можно сказать, что 2021 год станет для политико-административной системы страны «переломным».