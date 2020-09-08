Подсолнечному маслу предрекли подорожание по неожиданным причинам

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Засуха в южных регионах России приведет к росту цен на подсолнечное масло, пишут СМИ. Почему это не так, и что на самом деле скажется на цене, рассказал в интервью радио Sputnik аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод.

Урожай подсолнечников в России в 2020 году рискует стать самым низким за последние три года. Такие данные приводит РБК со ссылкой на отчет агентства "Совэкон". По их оценкам, в России будет собрано 11,8 миллионов тонн семян, что на 23% ниже прошлогоднего показателя. Хуже было только в 2017 году, когда собрали 10,5 миллионов тонн.

Снижение урожая может привести к росту цен, но незначительно, полагает аналитик Леонид Холод. По его словам, падение сборов компенсируется за счет запасов, но изменение курсов валют все равно вызовет рост цены на масло.

"Цены растут. Для этого есть свои причины. Во-первых, это удешевление российской валюты по отношению к мировым валютам. Во-вторых, это инфляция издержек. Причины для роста есть, но есть и мощнейший сдерживающий фактор – это динамика платежеспособного спроса. Его динамика не очень сильно соответствует большому росту цен. Мне кажется, что фактор роста цен на подсолнечное масло в настоящее время более психологический. Рост если и будет, то незначительный", – заверил аналитик в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/