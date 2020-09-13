В Новороссийске неизвестный вбросил в урну для голосования пустые листы

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На избирательном участке No3708 в Новороссийске опечатали урну для голосования.

Это сделали в связи с тем, что в помещение вбежал неизвестный и бросил в урну кипу чистых листов. По данным Общественной палаты РФ это произошло во время санитарной обработки участка.

Председатель координационного совета при ОП РФ по контролю за голосованием Максим Григорьев подчеркнул, что листы не являлись бюллетенями. В ведомстве считают происшествие намеренной провокацией. Сейчас ящик опечатан, что с ним делать дальше решит избирательная комиссия.

Как сообщал ранее "МК на Кубани", в Краснодаре председатель УИК разрешил конфликт между двумя избирателями на участке No2053. Причиной спора стал вопрос размещения камеры.

Источник: https://kuban.mk.ru