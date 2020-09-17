Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за август 2020 года

/В России/

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".

Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Регион МедиаИндекс 1 +2 ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич Москва 9 332,0 2 0 БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич Московская область 4 927,0 3 +2 ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович Башкортостан 4 887,0 4 +8 КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич Крым 4 543,0 5 +2 ШИМКИВ Андрей Иванович Новосибирская область 4 461,3 6 -2 БУРЛАЧКО Юрий Александрович Краснодарский край 4 238,0 7 -1 МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович Татарстан 4 195,1 8 -7 МАКАРОВ Вячеслав Серафимович Санкт-Петербург 3 455,3 9 +5 БАБУШКИНА Людмила Валентиновна Свердловская область 3 409,1 10 -1 МЯКУШ Владимир Викторович Челябинская область 3 233,0 11 +6 ЛИДИН Валерий Кузьмич Пензенская область 2 941,0 12 -2 ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович Иркутская область 2 876,9 13 +6 ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич Вологодская область 2 764,0 14 -3 НЕТЕСОВ Владимир Иванович Воронежская область 2 716,2 15 0 ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич ХМАО 2 411,0 16 -8 ДАУДОВ Магомед Хожахмедович Чечня 2 298,0 17 +37 ХАПОЧКИН Андрей Алексеевич Сахалинская область 1 978,0 18 -5 КОТОВ Александр Алексеевич Псковская область 1 954,0 19 -1 АБРАМОВ Сергей Васильевич Магаданская область 1 794,0 20 +13 ПУТИЛИН Павел Иванович Липецкая область 1 695,0 21 +25 ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович Курганская область 1 544,0 22 +6 РОМАНЕНКО Александр Алексеевич Алтайский край 1 465,0 23 +21 МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович Орловская область 1 387,0 24 +29 ЛЯХОВ Игорь Васильевич Смоленская область 1 380,1 25 +15 СУХИХ Валерий Александрович Пермский край 1 366,5 26 +13 ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович Нижегородская область 1 346,0 27 -7 ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович Карелия 1 197,0 28 -2 ИЩЕНКО Александр Валентинович Ростовская область 1 119,0 29 +7 ЯМКИН Сергей Миронович ЯНАО 1 082,0 30 -7 КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич Владимирская область 1 031,0 31 +21 МАРТЫНОВ Игорь Александрович Астраханская область 1 004,1 32 -3 ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич Тверская область 929,0 33 +8 КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович Самарская область 926,8 34 +13 ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич Дагестан 886,0 35 +8 БЛОШКИН Александр Иванович Волгоградская область 862,0 36 -12 МАТУШКИН Евгений Алексеевич Тамбовская область 797,0 37 +1 БАБУРИН Виктор Сергеевич Калужская область 788,0 38 -17 БЕБЕНИН Сергей Михайлович Ленинградская область 786,0 39 +17 ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна Коми 771,1 40 -3 НЕМЦЕВ Владимир Владимирович Севастополь 755,0 41 -7 ГОГОЛЕВ Петр Васильевич Саха 687,0 42 +24 ПОПКОВ Владимир Иванович Брянская область 661,0 43 -8 ПИСАРЕВА Елена Владимировна Новгородская область 660,1 44 +6 ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич Омская область 648,0 45 +3 ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна Калининградская область 642,0 46 +23 КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна Томская область 639,0 47 -22 РОЛИК Александр Иванович Приморский край 634,0 48 -16 КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич Тюменская область 609,0 49 +2 ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич Хакасия 549,0 50 -34 СВИРИДОВ Дмитрий Викторович Красноярский край 517,5 51 -24 РОМАНОВ Александр Сергеевич Саратовская область 513,0 52 +5 ЧИБИРКИН Владимир Васильевич Мордовия 491,0 53 -11 ФОМИН Аркадий Васильевич Рязанская область 463,0 54 +4 АНОХИН Алексей Алексеевич Костромская область 461,0 55 +9 НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович Удмуртия 428,0 56 -7 ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич Республика Алтай 393,0 57 +22 МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич Ульяновская область 386,0 58 +14 ДАВАА Кан-оол Тимурович Тыва 380,1 59 -28 ПАВЛОВА Любовь Алексеевна Еврейская АО 379,0 60 +22 ПЕТРОВ Вячеслав Анатольевич Кемеровская область 371,1 61 +4 ПОЛУЯНОВА Наталия Владимировна Белгородская область 347,0 62 -2 ДУБОВОЙ Сергей Михайлович Мурманская область 277,0 63 -8 ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич Тульская область 252,0 64 -1 МАЧНЕВ Алексей Васильевич Северная Осетия 250,0 65 +15 КОНСТАНТИНОВ Алексей Дмитриевич Ярославская область 247,0 66 +4 ДМИТРИЕВА Марина Авенировна Ивановская область 240,0 67 -45 ЗИКУНОВА Ирина Валериевна Хабаровский край 239,0 68 0 ЛОГИНОВ Вячеслав Юрьевич Амурская область 204,0 69 -24 ПРОКОПЬЕВА Екатерина Владимировна Архангельская область 194,0 70 +5 ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич Забайкальский край 178,0 71 0 КОЗАЧКО Анатолий Васильевич Калмыкия 172,0 72 -5 ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович Курская область 156,0 73 -43 РАЕНКО Валерий Федорович Камчатский край 145,0 74 -15 ЯГУБОВ Геннадий Владимирович Ставропольский край 143,0 75 +10 ЯНДИЕВ Магамет Джабраилович Ингушетия 126,0 76 -15 НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович Адыгея 121,0 77 -15 БАКИН Владимир Гаврилович Кировская область 119,0 78 -5 ЕГОРОВА Альбина Егоровна Чувашия 99,0 79 +4 ПАВЛОВ Владимир Анатольевич Бурятия 93,0 80 -6 СМИРНОВ Анатолий Васильевич Марий Эл 90,0 81 -4 ГРАЧЕВ Сергей Иванович Оренбургская область 82,0 82 -4 ИВАНОВ Александр Игоревич Карачаево-Черкесия 75,0 83 +1 ЛУТОВИНОВ Александр Ильич Ненецкий АО 33,0 84 -3 МАСЛОВ Александр Иванович Чукотский АО 18,0 85 -9 ЕГОРОВА Татьяна Борисовна Кабардино-Балкария 6,0

Комментарии:

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в августе стали Алексей Шапошников (Москва), Игорь Брынцалов (Московская область) и Константин Толкачев (Башкортостан).

СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников выразил соболезнования родным и близким экс-министра культуры СССР, основателя театра "Содружество актёров Таганки" Николая Губенко и принял участие в церемонии прощания. Кроме того, Алексей Шапошников рассказал СМИ о цифровизации городской среды в столице, благодаря которой в Москве успешно работают так называемые "умные перекрестки". Также сообщалось, что председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принял участие в благотворительной акции "Собери ребенка в школу".

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов побывал с рабочим визитом в Химках. Там он проверил, как обрабатываются обращения местных жителей на портале "Добродел". Кроме того, Игорь Брынцалов прокомментировал проведение "Диктанта Победы" в Подмосковье. Игорь Брынцалов прокомментировал информацию о том, что Резервный фонд правительства РФ выделит 4,9 млрд рублей на поддержку медицинских учреждений Московской области.

Председатель Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев прокомментировал вступивший в силу республиканский закон об ответственном обращении с животными. Депутаты Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан проведут осеннюю сессию в дистанционном формате. По словам Константина Толкачева, такое решение было принято для сдерживания коронавируса и сезонных заболеваний.

Самые заметные перемещения в рейтинге у Андрея Хапочкина (+37), Игоря Ляхова (+29) и Дмитрия Фролова (+25).

Председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин проконтролировал ход строительства уникального для Сахалина спортсооружения – крытого легкоатлетического манежа площадью более 10 тысяч кв. метров. Кроме того, вместе с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко Андрей Хапочкин принял участие в традиционном августовском педсовете, на котором было уделено особое внимание работе образовательных учреждений в период пандемии коронавируса.

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов принял участие в совещании под председательством губернатора Алексея Островского, на котором обсуждалась проблема неудовлетворительного состояния межквартальных проездов и придомовых территорий. Кроме того, Игорь Ляхов выступил на заседании общественного совета Федерации дзюдо Смоленской области, подчеркнув важность соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе.

Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов провел итоговое заседание областной Думы VI созыва, поблагодарив депутатов за плодотворную совместную работу. Кроме того, в СМИ обсуждался запрос, который был направлен Валентине Матвиенко с просьбой проверить наличие гражданства Франции у Сергея Лисовского, представляющего в Совете Федерации Курганскую область. Дмитрий Фролов опроверг эту информацию, заявив, что подобное письмо из Курганской областной Думы не уходило.

Источник: «Медиалогия»