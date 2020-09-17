Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за август 2020 года
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Регион
|
МедиаИндекс
|
1
|
+2
|
ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич
|
Москва
|
9 332,0
|
2
|
0
|
БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич
|
Московская область
|
4 927,0
|
3
|
+2
|
ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович
|
Башкортостан
|
4 887,0
|
4
|
+8
|
КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич
|
Крым
|
4 543,0
|
5
|
+2
|
ШИМКИВ Андрей Иванович
|
Новосибирская область
|
4 461,3
|
6
|
-2
|
БУРЛАЧКО Юрий Александрович
|
Краснодарский край
|
4 238,0
|
7
|
-1
|
МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович
|
Татарстан
|
4 195,1
|
8
|
-7
|
МАКАРОВ Вячеслав Серафимович
|
Санкт-Петербург
|
3 455,3
|
9
|
+5
|
БАБУШКИНА Людмила Валентиновна
|
Свердловская область
|
3 409,1
|
10
|
-1
|
МЯКУШ Владимир Викторович
|
Челябинская область
|
3 233,0
|
11
|
+6
|
ЛИДИН Валерий Кузьмич
|
Пензенская область
|
2 941,0
|
12
|
-2
|
ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович
|
Иркутская область
|
2 876,9
|
13
|
+6
|
ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич
|
Вологодская область
|
2 764,0
|
14
|
-3
|
НЕТЕСОВ Владимир Иванович
|
Воронежская область
|
2 716,2
|
15
|
0
|
ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич
|
ХМАО
|
2 411,0
|
16
|
-8
|
ДАУДОВ Магомед Хожахмедович
|
Чечня
|
2 298,0
|
17
|
+37
|
ХАПОЧКИН Андрей Алексеевич
|
Сахалинская область
|
1 978,0
|
18
|
-5
|
КОТОВ Александр Алексеевич
|
Псковская область
|
1 954,0
|
19
|
-1
|
АБРАМОВ Сергей Васильевич
|
Магаданская область
|
1 794,0
|
20
|
+13
|
ПУТИЛИН Павел Иванович
|
Липецкая область
|
1 695,0
|
21
|
+25
|
ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович
|
Курганская область
|
1 544,0
|
22
|
+6
|
РОМАНЕНКО Александр Алексеевич
|
Алтайский край
|
1 465,0
|
23
|
+21
|
МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович
|
Орловская область
|
1 387,0
|
24
|
+29
|
ЛЯХОВ Игорь Васильевич
|
Смоленская область
|
1 380,1
|
25
|
+15
|
СУХИХ Валерий Александрович
|
Пермский край
|
1 366,5
|
26
|
+13
|
ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович
|
Нижегородская область
|
1 346,0
|
27
|
-7
|
ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович
|
Карелия
|
1 197,0
|
28
|
-2
|
ИЩЕНКО Александр Валентинович
|
Ростовская область
|
1 119,0
|
29
|
+7
|
ЯМКИН Сергей Миронович
|
ЯНАО
|
1 082,0
|
30
|
-7
|
КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич
|
Владимирская область
|
1 031,0
|
31
|
+21
|
МАРТЫНОВ Игорь Александрович
|
Астраханская область
|
1 004,1
|
32
|
-3
|
ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич
|
Тверская область
|
929,0
|
33
|
+8
|
КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович
|
Самарская область
|
926,8
|
34
|
+13
|
ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич
|
Дагестан
|
886,0
|
35
|
+8
|
БЛОШКИН Александр Иванович
|
Волгоградская область
|
862,0
|
36
|
-12
|
МАТУШКИН Евгений Алексеевич
|
Тамбовская область
|
797,0
|
37
|
+1
|
БАБУРИН Виктор Сергеевич
|
Калужская область
|
788,0
|
38
|
-17
|
БЕБЕНИН Сергей Михайлович
|
Ленинградская область
|
786,0
|
39
|
+17
|
ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна
|
Коми
|
771,1
|
40
|
-3
|
НЕМЦЕВ Владимир Владимирович
|
Севастополь
|
755,0
|
41
|
-7
|
ГОГОЛЕВ Петр Васильевич
|
Саха
|
687,0
|
42
|
+24
|
ПОПКОВ Владимир Иванович
|
Брянская область
|
661,0
|
43
|
-8
|
ПИСАРЕВА Елена Владимировна
|
Новгородская область
|
660,1
|
44
|
+6
|
ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич
|
Омская область
|
648,0
|
45
|
+3
|
ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна
|
Калининградская область
|
642,0
|
46
|
+23
|
КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна
|
Томская область
|
639,0
|
47
|
-22
|
РОЛИК Александр Иванович
|
Приморский край
|
634,0
|
48
|
-16
|
КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич
|
Тюменская область
|
609,0
|
49
|
+2
|
ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич
|
Хакасия
|
549,0
|
50
|
-34
|
СВИРИДОВ Дмитрий Викторович
|
Красноярский край
|
517,5
|
51
|
-24
|
РОМАНОВ Александр Сергеевич
|
Саратовская область
|
513,0
|
52
|
+5
|
ЧИБИРКИН Владимир Васильевич
|
Мордовия
|
491,0
|
53
|
-11
|
ФОМИН Аркадий Васильевич
|
Рязанская область
|
463,0
|
54
|
+4
|
АНОХИН Алексей Алексеевич
|
Костромская область
|
461,0
|
55
|
+9
|
НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович
|
Удмуртия
|
428,0
|
56
|
-7
|
ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич
|
Республика Алтай
|
393,0
|
57
|
+22
|
МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич
|
Ульяновская область
|
386,0
|
58
|
+14
|
ДАВАА Кан-оол Тимурович
|
Тыва
|
380,1
|
59
|
-28
|
ПАВЛОВА Любовь Алексеевна
|
Еврейская АО
|
379,0
|
60
|
+22
|
ПЕТРОВ Вячеслав Анатольевич
|
Кемеровская область
|
371,1
|
61
|
+4
|
ПОЛУЯНОВА Наталия Владимировна
|
Белгородская область
|
347,0
|
62
|
-2
|
ДУБОВОЙ Сергей Михайлович
|
Мурманская область
|
277,0
|
63
|
-8
|
ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич
|
Тульская область
|
252,0
|
64
|
-1
|
МАЧНЕВ Алексей Васильевич
|
Северная Осетия
|
250,0
|
65
|
+15
|
КОНСТАНТИНОВ Алексей Дмитриевич
|
Ярославская область
|
247,0
|
66
|
+4
|
ДМИТРИЕВА Марина Авенировна
|
Ивановская область
|
240,0
|
67
|
-45
|
ЗИКУНОВА Ирина Валериевна
|
Хабаровский край
|
239,0
|
68
|
0
|
ЛОГИНОВ Вячеслав Юрьевич
|
Амурская область
|
204,0
|
69
|
-24
|
ПРОКОПЬЕВА Екатерина Владимировна
|
Архангельская область
|
194,0
|
70
|
+5
|
ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич
|
Забайкальский край
|
178,0
|
71
|
0
|
КОЗАЧКО Анатолий Васильевич
|
Калмыкия
|
172,0
|
72
|
-5
|
ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович
|
Курская область
|
156,0
|
73
|
-43
|
РАЕНКО Валерий Федорович
|
Камчатский край
|
145,0
|
74
|
-15
|
ЯГУБОВ Геннадий Владимирович
|
Ставропольский край
|
143,0
|
75
|
+10
|
ЯНДИЕВ Магамет Джабраилович
|
Ингушетия
|
126,0
|
76
|
-15
|
НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович
|
Адыгея
|
121,0
|
77
|
-15
|
БАКИН Владимир Гаврилович
|
Кировская область
|
119,0
|
78
|
-5
|
ЕГОРОВА Альбина Егоровна
|
Чувашия
|
99,0
|
79
|
+4
|
ПАВЛОВ Владимир Анатольевич
|
Бурятия
|
93,0
|
80
|
-6
|
СМИРНОВ Анатолий Васильевич
|
Марий Эл
|
90,0
|
81
|
-4
|
ГРАЧЕВ Сергей Иванович
|
Оренбургская область
|
82,0
|
82
|
-4
|
ИВАНОВ Александр Игоревич
|
Карачаево-Черкесия
|
75,0
|
83
|
+1
|
ЛУТОВИНОВ Александр Ильич
|
Ненецкий АО
|
33,0
|
84
|
-3
|
МАСЛОВ Александр Иванович
|
Чукотский АО
|
18,0
|
85
|
-9
|
ЕГОРОВА Татьяна Борисовна
|
Кабардино-Балкария
|
6,0
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в августе стали Алексей Шапошников (Москва), Игорь Брынцалов (Московская область) и Константин Толкачев (Башкортостан).
СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников выразил соболезнования родным и близким экс-министра культуры СССР, основателя театра "Содружество актёров Таганки" Николая Губенко и принял участие в церемонии прощания. Кроме того, Алексей Шапошников рассказал СМИ о цифровизации городской среды в столице, благодаря которой в Москве успешно работают так называемые "умные перекрестки". Также сообщалось, что председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принял участие в благотворительной акции "Собери ребенка в школу".
Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов побывал с рабочим визитом в Химках. Там он проверил, как обрабатываются обращения местных жителей на портале "Добродел". Кроме того, Игорь Брынцалов прокомментировал проведение "Диктанта Победы" в Подмосковье. Игорь Брынцалов прокомментировал информацию о том, что Резервный фонд правительства РФ выделит 4,9 млрд рублей на поддержку медицинских учреждений Московской области.
Председатель Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев прокомментировал вступивший в силу республиканский закон об ответственном обращении с животными. Депутаты Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан проведут осеннюю сессию в дистанционном формате. По словам Константина Толкачева, такое решение было принято для сдерживания коронавируса и сезонных заболеваний.
Самые заметные перемещения в рейтинге у Андрея Хапочкина (+37), Игоря Ляхова (+29) и Дмитрия Фролова (+25).
Председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин проконтролировал ход строительства уникального для Сахалина спортсооружения – крытого легкоатлетического манежа площадью более 10 тысяч кв. метров. Кроме того, вместе с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко Андрей Хапочкин принял участие в традиционном августовском педсовете, на котором было уделено особое внимание работе образовательных учреждений в период пандемии коронавируса.
Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов принял участие в совещании под председательством губернатора Алексея Островского, на котором обсуждалась проблема неудовлетворительного состояния межквартальных проездов и придомовых территорий. Кроме того, Игорь Ляхов выступил на заседании общественного совета Федерации дзюдо Смоленской области, подчеркнув важность соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе.
Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов провел итоговое заседание областной Думы VI созыва, поблагодарив депутатов за плодотворную совместную работу. Кроме того, в СМИ обсуждался запрос, который был направлен Валентине Матвиенко с просьбой проверить наличие гражданства Франции у Сергея Лисовского, представляющего в Совете Федерации Курганскую область. Дмитрий Фролов опроверг эту информацию, заявив, что подобное письмо из Курганской областной Думы не уходило.
Источник: «Медиалогия»