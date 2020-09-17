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Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за август 2020 года

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".

Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персона

Регион

МедиаИндекс

1

+2

ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич

Москва

9 332,0

2

0

БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич

Московская область

4 927,0

3

+2

ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович

Башкортостан

4 887,0

4

+8

КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич

Крым

4 543,0

5

+2

ШИМКИВ Андрей Иванович

Новосибирская область

4 461,3

6

-2

БУРЛАЧКО Юрий Александрович

Краснодарский край

4 238,0

7

-1

МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович

Татарстан

4 195,1

8

-7

МАКАРОВ Вячеслав Серафимович

Санкт-Петербург

3 455,3

9

+5

БАБУШКИНА Людмила Валентиновна

Свердловская область

3 409,1

10

-1

МЯКУШ Владимир Викторович

Челябинская область

3 233,0

11

+6

ЛИДИН Валерий Кузьмич

Пензенская область

2 941,0

12

-2

ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович

Иркутская область

2 876,9

13

+6

ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич

Вологодская область

2 764,0

14

-3

НЕТЕСОВ Владимир Иванович

Воронежская область

2 716,2

15

0

ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич

ХМАО

2 411,0

16

-8

ДАУДОВ Магомед Хожахмедович

Чечня

2 298,0

17

+37

ХАПОЧКИН Андрей Алексеевич

Сахалинская область

1 978,0

18

-5

КОТОВ Александр Алексеевич

Псковская область

1 954,0

19

-1

АБРАМОВ Сергей Васильевич

Магаданская область

1 794,0

20

+13

ПУТИЛИН Павел Иванович

Липецкая область

1 695,0

21

+25

ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович

Курганская область

1 544,0

22

+6

РОМАНЕНКО Александр Алексеевич

Алтайский край

1 465,0

23

+21

МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович

Орловская область

1 387,0

24

+29

ЛЯХОВ Игорь Васильевич

Смоленская область

1 380,1

25

+15

СУХИХ Валерий Александрович

Пермский край

1 366,5

26

+13

ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович

Нижегородская область

1 346,0

27

-7

ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович

Карелия

1 197,0

28

-2

ИЩЕНКО Александр Валентинович

Ростовская область

1 119,0

29

+7

ЯМКИН Сергей Миронович

ЯНАО

1 082,0

30

-7

КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич

Владимирская область

1 031,0

31

+21

МАРТЫНОВ Игорь Александрович

Астраханская область

1 004,1

32

-3

ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич

Тверская область

929,0

33

+8

КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович

Самарская область

926,8

34

+13

ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич

Дагестан

886,0

35

+8

БЛОШКИН Александр Иванович

Волгоградская область

862,0

36

-12

МАТУШКИН Евгений Алексеевич

Тамбовская область

797,0

37

+1

БАБУРИН Виктор Сергеевич

Калужская область

788,0

38

-17

БЕБЕНИН Сергей Михайлович

Ленинградская область

786,0

39

+17

ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна

Коми

771,1

40

-3

НЕМЦЕВ Владимир Владимирович

Севастополь

755,0

41

-7

ГОГОЛЕВ Петр Васильевич

Саха

687,0

42

+24

ПОПКОВ Владимир Иванович

Брянская область

661,0

43

-8

ПИСАРЕВА Елена Владимировна

Новгородская область

660,1

44

+6

ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич

Омская область

648,0

45

+3

ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна

Калининградская область

642,0

46

+23

КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна

Томская область

639,0

47

-22

РОЛИК Александр Иванович

Приморский край

634,0

48

-16

КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич

Тюменская область

609,0

49

+2

ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич

Хакасия

549,0

50

-34

СВИРИДОВ Дмитрий Викторович

Красноярский край

517,5

51

-24

РОМАНОВ Александр Сергеевич

Саратовская область

513,0

52

+5

ЧИБИРКИН Владимир Васильевич

Мордовия

491,0

53

-11

ФОМИН Аркадий Васильевич

Рязанская область

463,0

54

+4

АНОХИН Алексей Алексеевич

Костромская область

461,0

55

+9

НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович

Удмуртия

428,0

56

-7

ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич

Республика Алтай

393,0

57

+22

МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич

Ульяновская область

386,0

58

+14

ДАВАА Кан-оол Тимурович

Тыва

380,1

59

-28

ПАВЛОВА Любовь Алексеевна

Еврейская АО

379,0

60

+22

ПЕТРОВ Вячеслав Анатольевич

Кемеровская область

371,1

61

+4

ПОЛУЯНОВА Наталия Владимировна

Белгородская область

347,0

62

-2

ДУБОВОЙ Сергей Михайлович

Мурманская область

277,0

63

-8

ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич

Тульская область

252,0

64

-1

МАЧНЕВ Алексей Васильевич

Северная Осетия

250,0

65

+15

КОНСТАНТИНОВ Алексей Дмитриевич

Ярославская область

247,0

66

+4

ДМИТРИЕВА Марина Авенировна

Ивановская область

240,0

67

-45

ЗИКУНОВА Ирина Валериевна

Хабаровский край

239,0

68

0

ЛОГИНОВ Вячеслав Юрьевич

Амурская область

204,0

69

-24

ПРОКОПЬЕВА Екатерина Владимировна

Архангельская область

194,0

70

+5

ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич

Забайкальский край

178,0

71

0

КОЗАЧКО Анатолий Васильевич

Калмыкия

172,0

72

-5

ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович

Курская область

156,0

73

-43

РАЕНКО Валерий Федорович

Камчатский край

145,0

74

-15

ЯГУБОВ Геннадий Владимирович

Ставропольский край

143,0

75

+10

ЯНДИЕВ Магамет Джабраилович

Ингушетия

126,0

76

-15

НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович

Адыгея

121,0

77

-15

БАКИН Владимир Гаврилович

Кировская область

119,0

78

-5

ЕГОРОВА Альбина Егоровна

Чувашия

99,0

79

+4

ПАВЛОВ Владимир Анатольевич

Бурятия

93,0

80

-6

СМИРНОВ Анатолий Васильевич

Марий Эл

90,0

81

-4

ГРАЧЕВ Сергей Иванович

Оренбургская область

82,0

82

-4

ИВАНОВ Александр Игоревич

Карачаево-Черкесия

75,0

83

+1

ЛУТОВИНОВ Александр Ильич

Ненецкий АО

33,0

84

-3

МАСЛОВ Александр Иванович

Чукотский АО

18,0

85

-9

ЕГОРОВА Татьяна Борисовна

Кабардино-Балкария

6,0

 

Комментарии:

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в августе стали Алексей Шапошников (Москва), Игорь Брынцалов (Московская область) и Константин Толкачев (Башкортостан).

СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников выразил соболезнования родным и близким экс-министра культуры СССР, основателя театра "Содружество актёров Таганки" Николая Губенко и принял участие в церемонии прощания. Кроме того, Алексей Шапошников рассказал СМИ о цифровизации городской среды в столице, благодаря которой в Москве успешно работают так называемые "умные перекрестки". Также сообщалось, что председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принял участие в благотворительной акции "Собери ребенка в школу".

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов побывал с рабочим визитом в Химках. Там он проверил, как обрабатываются обращения местных жителей на портале "Добродел". Кроме того, Игорь Брынцалов прокомментировал проведение "Диктанта Победы" в Подмосковье. Игорь Брынцалов прокомментировал информацию о том, что Резервный фонд правительства РФ выделит 4,9 млрд рублей на поддержку медицинских учреждений Московской области. 

Председатель Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев прокомментировал вступивший в силу республиканский закон об ответственном обращении с животными.  Депутаты Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан проведут осеннюю сессию в дистанционном формате. По словам Константина Толкачева, такое решение было принято для сдерживания коронавируса и сезонных заболеваний.

Самые заметные перемещения в рейтинге у Андрея Хапочкина (+37), Игоря Ляхова (+29) и Дмитрия Фролова (+25).

Председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин проконтролировал ход строительства уникального для Сахалина спортсооружения – крытого легкоатлетического манежа площадью более 10 тысяч кв. метров. Кроме того, вместе с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко Андрей Хапочкин принял участие в традиционном августовском педсовете, на котором было уделено особое внимание работе образовательных учреждений в период пандемии коронавируса.

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов принял участие в совещании под председательством губернатора Алексея Островского, на котором обсуждалась проблема неудовлетворительного состояния межквартальных проездов и придомовых территорий. Кроме того, Игорь Ляхов выступил на заседании общественного совета Федерации дзюдо Смоленской области, подчеркнув важность соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе.

Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов провел итоговое заседание областной Думы VI созыва, поблагодарив депутатов за плодотворную совместную работу. Кроме того, в СМИ обсуждался запрос, который был направлен Валентине Матвиенко с просьбой проверить наличие гражданства Франции у Сергея Лисовского, представляющего в Совете Федерации Курганскую область. Дмитрий Фролов опроверг эту информацию, заявив, что подобное письмо из Курганской областной Думы не уходило.

Источник: «Медиалогия»

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Категория: Новости / В России

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