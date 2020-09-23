Спасатели из разных регионов страны проходят в Сочи спелеологическую подготовку

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На протяжении двух недель спасатели из разных регионов России проходят спелеологическую подготовку на базе Центра подготовки спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Всего в спелеосборах задействовано 8 человек - это спасатели Южного, Северо-Кавказского, Байкальского, Уральского и Приволжского РПСО МЧС России.

В течение 10-ти дней обучающаяся группа находится на спелеовыходе, проходя различные участки системы Воронцовских пещер.

Воронцовская система разнообразна – есть и горизонтальные, и вертикальные пещеры. Спасатели отрабатывают работу в пещере Кабаний провал с входом через вертикальный 40-метровый колодец, в гроте Очажный, проходя по вертикальным спускам вдоль русла ручья, а также в горизонтальном Большом кольце Воронцовской пещеры, протяженность которого составляет около 4 километров.

Спасатели под руководством опытных инструкторов изучают особенности «строения» пещер, отрабатывает технику передвижения по глиняным и каменным спускам, подъемам, работу с альпинистским снаряжением в вертикальных колодцах, а также эвакуацию условно пострадавших туристов с применением различных технологий транспортировки.

«Сегодня мы спускались в грот Очажный. Ребята знакомились с маршрутом, по которому в дальнейшем будут отрабатывать эвакуацию условно пострадавшего в носилках. В этот раз у нас была тренировка с транспортировкой человека из вертикальной части пещеры без применения носилок. Все справились со своей задачей на отлично. Всем всё понравилось, включая пострадавшего», - с улыбкой рассказывает Екатерина Литвинова, преподаватель Центра подготовки спасателей ЮРПСО МЧС России.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС