Будут расти цены на жилье?

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Правительство России планирует добиваться снижения цен на жильё, которые сейчас завышают застройщики из-за льготной ипотеки.

Об этом в понедельник заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с лидерами думских фракций в понедельник.

«Пока в настоящий момент есть такие примеры, когда, к сожалению, цена для людей дорожает именно из-за застройщиков. <...> Я очень надеюсь, что мы сейчас будем добиваться всецело отсутствия этого роста», – приведены слова Мишустина в стенограмме встречи.

По словам председателя Правительства, вице-премьер Марат Хуснуллин проводит гигантскую работу, чтобы упростить процедуры строительства и ускорить возведение домов, что должно привести к удешевлению себестоимости квартир.

Премьер также напомнил, что в бюджете заложены ресурсы продление действия льготной ипотеки под 6,5% годовых, что должно снизить затраты россиян на покупку квартир. Кроме того, продолжится выделение средств на формирование комфортной городской среды и комплексного развития сельских территорий, в том числе ипотеки.

По словам Мишустина, сельская ипотека пользуется большим спросом - в 2020 году ей воспользовались 26 тысяч человек. В 2021 году расходы на финансирование этим видом покупки жилья будет увеличено в три раза и достигнет 4,1 млрд рублей.

Ранее «Октагон» сообщил, что Правительство РФ спишет часть долгов по бюджетным кредитам регионам, направляющим средства на развитие инфраструктуры под инвестпроекты.

Источник: https://octagon.media/novosti/kabmin_sobiraetsya_sderzhivat_rost_cen_na_zhile.html