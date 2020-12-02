ДОМ.РФ: 100 тысячам многодетных семей списали часть ипотечного долга в рамках госпрограммы

/В России/

По данным ДОМ.РФ, 100 тысяч семей, в которых с 1 января 2019 года появился третий или последующий ребенок, получили поддержку в рамках государственной программы.

Такие граждане имеют право подать заявление на списание части долга по ипотечному кредиту в размере до 450 тысяч рублей. Общий объем выплат приближается к отметке в 45 млрд рублей.

Больше всего одобренных заявок приходится на Московскую область. Здесь поддержку получили более 6 800 граждан, а размер возмещения превысил 3,0 млрд рублей. На втором месте Республика Башкортостан — свыше 4 100 одобренных заявок на 1,8 млрд рублей. Следующая по объему удовлетворенных заявлений на получение поддержки Свердловская область, где почти 4 000 положительных заявок на 1,7 млрд рублей. В Москве насчитывается более 3 700 семей, которым списана часть долга на общую сумму 1,69 млрд рублей. Замыкает пятерку Республика Татарстан, где удовлетворено уже 3 600 обращение на 1,62 млрд рублей.