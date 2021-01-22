Правительство одобрило оптимизационный законопроект о госзакупках

/В России/

Закупки будут проводиться быстрее, а правила их проведения упростятся. Пакет поправок к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ), который подготовил Минфин России, одобрен на заседании Правительства РФ в четверг, 21 января.

Одна из основных мер документа - введение электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки: все документы будут формироваться в электронной форме. Сейчас это доступно только для планирования закупок и отбора подрядчиков.

«Такие изменения обеспечат прослеживаемость закупок и автоматизацию контроля их проведения, сократят издержки участников процесса, в том числе связанные с бумажным документооборотом», - прокомментировал Министр финансов Антон Силуанов.

Кроме того, планируется существенно – с 11 до 3 – уменьшить число способов определения поставщика, унифицировать требования к действиям участников закупок, сократить количество формируемых документов.

Для отбора надежных подрядчиков будут усилены требования к их квалификации: так, к закупкам на сумму более 20 млн рублей будут допускаться только участники с успешным опытом исполнения государственных контрактов.

Также законопроект даст возможность предоставлять малому и среднему бизнесу банковские гарантии от «ВЭБ.РФ» и региональных гарантийных организаций. Это расширит доступ таких предпринимателей к закупкам. Такие изменения поддерживают не только государственные органы, но и общественные организации.

Источник: @Смутное время