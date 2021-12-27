Строители закончили последние работы по установке сантехники и обустройству септика.

Ключи от нового жилья семьям Дерий и Боярышкиных из поселка Кучугуры вручили глава района Федор Бабенков и депутат Госдумы Иван Демченко.

Домовладения Ольги Дерий и Валентины Боярышкиной из поселка Кучугуры были подтоплены в августе текущего года, два саманных дома были полностью разрушены.

В августе на Темрюкский район обрушилась стихия, выпало более годовой нормы осадков. Было подтоплено более 2,5 тысячи домов. Сильнее других пострадал посёлок Кучугуры.

Глава региона Вениамин Кондратьев поручил помочь пострадавшим как можно быстрее. Чтобы выполнить задачу, поставленную губернатором, депутат Госдумы Иван Демченко поручил Абинскому ЭлектроМеталлургическому заводу оказать помощь семьям. Из социальной программы предприятия были выделены средства на строительство двух современных домов площадью 50 и 70 квадратных метров. Новые дома построили по современным технологиям за три с половиной месяца. Иван Демченко передал ключи от домов владельцам.

– Я рад, что мы выполнили поручение губернатора края Вениамина Ивановича Кондратьева. Главное, что эти пострадавшие от стихии семьи будут встречать Новый год в собственных домах и в комфортных условиях, – сказал Иван Демченко.

– От администрации муниципалитета, жителей района и себя лично хочу еще раз поблагодарить Ивана Ивановича Демченко за оказанную помощь, – сказал глава Темрюкского района Федор Бабенков. – В августе мы столкнулись с несчастьем, пострадали наши жители, но благодаря оказанной поддержке, мы постепенно возвращаемся к прежней жизни.