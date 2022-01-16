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Мечты сбываются!

Мирослав Журба проживает в Славянске-на-Кубани. Восьмилетний мальчик попросил Деда Мороза в новогодние праздники исполнить его желание.

Первоклассник школы № 16 из Славянска- на-Кубани мечтал побывать в пожарной части и узнать, как работают огнеборцы.
В рамках акции "Елка желаний" депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Иван Демченко воплотил в жизнь мечту ребенка. Во взаимодействии со специализированными службами для семьи Журба организована экскурсия в пожарную часть города.
Мирослав пообщался с пожарными, проехал на спецтранспорте и узнал как работает техника для тушения пожаров.
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Категория: Новости / В России

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