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Виноградные насаждения в России получат свои паспорта

Также определены понятия «закладка виноградных насаждений», перечень видов винодельческой продукции, производимой на территории РФ, условия правомочности общего собрания членов Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России.

 

Об этом пишет «Парламентская газета». По их информации, соответствующий закон уже одобрен сенаторами в Совфеде. Минсельхоз, согласно документу, будет проводить инвентаризацию виноградных насаждений не реже одного раза в год.

На встрече с избирателями депутат Госдумы Иван Демченко, который является одним из инициаторов Закона «О виноградарстве и виноделии», рассказал, что данные шаги важны в развитии аграрного бизнеса. Это абсолютно логично в линейке Законов для развития отрасли. Документ также упорядочивает понятия и процедуры, потому его пользу уже вскоре оценят сами специалисты сферы, акцентирует парламентарий.

Особо депутат подчеркнул, что государство продолжит и дальше предпринимать шаги для совершенствования отрасли в связи с поступающими от аграриев предложений как вывести виноградарство в России на новый передовой уровень.

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Категория: Новости / В России

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