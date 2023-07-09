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Депутат Госдумы Иван Демченко принял участие в заседании Совета законодателей Краснодарского края

Парламентарии Кубани предложили ряд инициатив по изменению федеральных законов.

 

Депутатами Краснодарского края  внесен законопроект, согласно которому цены на некоторые виды товаров и услуг будут устанавливаться и контролироваться субъектом РФ.

На данный момент у регионов отсутствует полномочия по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за установлением и применением регулируемых цен. Принятие поправок позволит защитить потребителей от неправомерных действий в части ценообразования.

По следующему вопросу руководитель ЗСК подчеркнул, что основная задача органов власти края – создать благоприятные условия для жителей и гостей региона, в том числе на дорогах.

Припаркованные с нарушением автомобили существенным образом влияют на безопасность дорожного движения, создают препятствия для деятельности экстренных служб, многочисленные заторы, повышают уровень социальной напряженности в обществе.

Законодатели  предложили передать полномочия Краснодарскому краю по рассмотрению дел об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.

В случае вступления в силу закона, снизится нагрузка на сотрудников ГИБДД, увеличится пополнение бюджета края за счет штрафов, повысится правовая культура граждан.

Принятые на заседании инициативы будут направлены в Совет законодателей Российской Федерации. Депутат Госдумы Иван Демченко поддержал предложенные ЗСК законопроекты.

«Рассчитываю на то, что уже в осеннюю сессию они войдут в план работы Госдумы и будут рассмотрены», – заявил парламентарий.

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Категория: Новости / В России

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