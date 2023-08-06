Депутат Госдумы Иван Демченко рассказал о результатах работы за последние 7 месяцев в Абинском районе 

/В России/

Что сделано:

Оказана финансовая помощь Абинской районной организации ветеранов, районной газете "Восход" (в декабре 2022 года выделено 100 тысяч рублей на подписку на первое полугодие 2023 г.) и жительнице Ольгинского сельского поселения на общую сумму в 250 тыс. рублей.

Весомую поддержку получили бойцы СВО. Им отправлены важные гуманитарные грузы, техника и медицинские материалы. Только в июле на общую сумму более 200 млн. рублей.

Привлечены дополнительные средства в бюджет МО Абинский район для решения социально значимых вопросов, включая капитальный ремонт важных объектов образования и благоустройство территории, на сумму более 15 млн рублей.

Уделено внимание детям из малообеспеченных семей, ветеранам Великой Отечественной войны и другим заслуженным людям в связи с праздниками, им вручены благодарственные письма, подарки, почетные грамоты.

Также общественная приемная депутата продолжает работать - по обращениям оказана поддержка 42 заявителям. Их вопросы касались ремонта дорожного покрытия, деятельности правоохранительных органов, здравоохранения, пенсионного обеспечения и других важных тем.

Впереди еще много работы.

Ведется строительство блока начальной школы №4 на 400 мест в городе Абинске, а также продолжаются ремонты сельских домов культуры.

Планируется благоустройство общественной территории – набережной и сквера в городе Абинске по проспекту Восточный.

Подготавливается необходимое к строительству моста через реку Абин по улице Калинина в городе Абинске.

Депутат Госдумы Иван Демченко благодарит всех неравнодушных жителей за активное участие в развитии родного района. Работа продолжается.