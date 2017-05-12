На Балтийском флоте приступили к сплошной очистке полигонов после завершения зимнего периода обучения
Военные инженеры Балтийского флота приступили к сплошной очистке полигонов в Калининградской области от неразорвавшихся боеприпасов.
После завершения зимнего периода обучения общая площадь для разминирования на полигонах Хмелевка, Правдинский и Добровольский составляет несколько тысяч гектаров.
Для качественного выполнения задач по сплошной очистке сформированы подразделения, в состав которых вошли группы разминирования и специалисты-медики.
Военнослужащие обеспечены индивидуальными средствами защиты, современными миноискателями, средствами связи и транспортом, предназначенным для перевозки взрывоопасных предметов.
Все опасные находки будут вывезены на специальные площадки для последующего уничтожения. Боеприпасы, не подлежащие транспортировке, уничтожат на месте.
Очистка полигонов проводится дважды в год для обеспечения безопасности личного состава во время проведения занятий на учебных тактических полях, директрисах и войсковых стрельбищах. Всего к мероприятиям по сплошной очистке привлечено более 300 военнослужащих и свыше 30 единиц специальной техники.
Источник: пресс-служба Балтийского флота