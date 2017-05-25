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На Северном Кавказе завершились сборы с внештатными саперными отделениями 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированными в Республиках Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Южная Осетия, Кабардино-Балкария, Чечня и Дагестан.

В мероприятиях, которые проходили в течение недели, приняло участие более 400 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники, а также специально обученные минно-розыскные собаки породы лабрадор и овчарка.

В ходе сбора внештатные инженеры изучили новые методы разминирования и отработали навыки применения общевойскового комплекта разминирования ОВР-2 и переносного индукционного миноискателя ИМП-2, которые поступили в текущем году на вооружение инженерно-саперных подразделений соединений и воинских частей 58 общевойсковой армии ЮВО в рамках гособоронзаказа.

«Сборы с внештатными саперными отделениями проходили по плану подготовительного периода. Основной целью данных сборов является подготовка отделения для самостоятельного действия в составе мотострелковых подразделений в ходе выполнения задач в условиях минной опасности, обезвреживания взрывоопасных предметов, проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях» - пояснил начальник инженерных войск 58 общевойсковой армии ЮВО полковник Андрей Гандзюк.

В ходе практических занятий специалисты выполнили нормативы по поиску взрывоопасных предметов на местности и внутри зданий с применением новых миноискателей, а также с привлечением специальных собак минно-розыскной службы.

Источник: пресс-служба Южного военного округа