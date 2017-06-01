В Астраханской области для войск ЮВО открыт новый общевойсковой полигон

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Сегодня, на полигоне ВКС и ПВО «Ашулук» в Астраханской области введен в строй новый общевойсковой полигон для войск Южного военного округа, оснащенный в соответствии с современными требованиями практической подготовки войск округа.

Полигон оснащен ротными тактическими комплектами, предназначенными для создания дистанционно управляемой мишенной обстановки на реальной местности при проведении учений с боевой стрельбой, а также комплектами унифицированной мишенной обстановки, предназначенной для обучения войск стрельбе по появляющимся мишеням.

На полигоне в автоматизированном режиме функционирует войсковое стрельбище, танковая директриса и директриса боевых машин. На различных дальностях установлены появляющиеся стационарные и подвижные мишени, огневые средства условного противника, с использованием радиоуправляемых средств, оборудована имитация фортификационных сооружений условного противника, замаскированные огневые позиции артиллерии и бронетехники.

Кроме того, действующие 10 полигонов ЮВО расположенные в Крыму, Чечне, Краснодарском крае, Ростовской области, а также в Абхазии и Южной Осетии в 2017 году пройдут частичную реконструкцию в целях приведения их инфраструктуры и учебной базы к современным требованиям организации боевой подготовки.

Новый полигон и реконструкция уже имеющихся позволит существенно повысить качество подготовки войск ЮВО и значительно сократить сроки обучения специалистов и боевого слаживания подразделений.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа