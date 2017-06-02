В условиях прогноза ухудшения погоды специалисты Кубаньэнерго работают в режиме повышенной готовности

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В связи с сохранением прогноза ухудшения погодных условий на территории Краснодарского края и Республики Адыгея бригады филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети находятся в режиме повышенной готовности.

По данным синоптиков, до конца суток 2 июня местами в крае и республике сохранится сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с.

В Кубаньэнерго в полной готовности находится аварийный персонал и спецтехника. Ведется мониторинг погодных условий.

Особое внимание уделяется обеспечению надёжного энергоснабжения социально значимых объектов.

Налажено взаимодействие с гидрометеорологическими службами, местными подразделениями МЧС.

Работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).