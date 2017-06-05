Гранатометчики Балтийского флота отработают уничтожение бронетехники условного противника

/В России/

В рамках планового учебно-методического сбора гранатометчики береговых и сухопутных войск Балтийского флота на одном из полигонов в Калининградской области отработают уничтожение бронетехники и живой силы условного противника.

На практическом этапе занятий гранатометчики проведут разведку, определят виды целей и расстояние до них и уничтожат бронетехнику и живую силу условного противника на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости и выстрелами со взрывателями мгновенного действия. Стрельбы будут проводиться из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.

В ходе проведения боевых стрельб, которые пройдут как в дневное, так и в ночное время, военнослужащие планируют поразить до 300 мишеней.

Особое внимание во время проведения мероприятий боевой подготовки будет уделено обучению особенностям стрельбы в различных погодных условиях и специфике тактических действий в составе боевых групп. Также отрабатываются приемы действий в засадах и борьбы со снайперами условного противника.

Данные мероприятия боевой подготовки в рамках летнего периода обучениям стартовали в начале июня и продлятся до конца месяца. В общей сложности в них задействовано более 100 военнослужащих из воинских частей и соединений береговых и сухопутных войск Балтийского флота.

Источник: Балтфлот