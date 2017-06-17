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Морские пехотинцы отработали задачи по противодесантной обороне побережья

На полигоне «Хмелевка» в Калининградской области десантно-штурмовые подразделения морской пехоты береговых войск Балтийского флота отработали задачи по противодесантной обороне участка морского побережья.

В ходе учения личный состав десантно-штурмовых подразделений был поднят по тревоге и совершил марш в район  предполагаемой высадки морского десанта условного противника. По прибытию на место морские пехотинцы выполнили задачи по подготовке местности к противодесантной обороне и инженерному оборудованию позиций.

На втором  этапе учения морские пехотинцы провели бой  с десантом условного противника,  в ходе которого выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов и вооружения бронетранспортеров БТР-82а по специально оборудованным мишеням, имитирующим быстроходные лодки и десантные средства.

В учении было задействовано до 100 военнослужащих морской пехоты Балтийского флота, более 10 бронетранспортеров БТР-82а и специальной техники.

Источник: пресс-служба Балтийского флота

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Категория: Новости / В России

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