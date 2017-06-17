Морские пехотинцы отработали задачи по противодесантной обороне побережья

/В России/

На полигоне «Хмелевка» в Калининградской области десантно-штурмовые подразделения морской пехоты береговых войск Балтийского флота отработали задачи по противодесантной обороне участка морского побережья.

В ходе учения личный состав десантно-штурмовых подразделений был поднят по тревоге и совершил марш в район предполагаемой высадки морского десанта условного противника. По прибытию на место морские пехотинцы выполнили задачи по подготовке местности к противодесантной обороне и инженерному оборудованию позиций.

На втором этапе учения морские пехотинцы провели бой с десантом условного противника, в ходе которого выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов и вооружения бронетранспортеров БТР-82а по специально оборудованным мишеням, имитирующим быстроходные лодки и десантные средства.

В учении было задействовано до 100 военнослужащих морской пехоты Балтийского флота, более 10 бронетранспортеров БТР-82а и специальной техники.

Источник: пресс-служба Балтийского флота