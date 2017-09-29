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В Адлерском районе прошел очередной этап учений гражданской обороны

Сегодня в Адлерском районе прошел очередной этап командно-штабных учений, проводимых по инициативе Администрации города Сочи. Специалисты экстренных служб города отрабатывали реагирование на условные чрезвычайные ситуации природного характера по трем вводным.

По легенде, в результате обильных осадков произошел резкий подъём уровня реки Мзымта. Спасателям ЮРПСО МЧС России и АСС «Кубань-СПАС» предстояло провести операцию по спасению людей, которых потоком воды унесло в море, а также ликвидировать последствия подтопления в п. Мирный.

С воздуха спасатели и летчики МЧС эвакуировали условно-пострадавших из воды на борт вертолёта Ми-8. На море эвакуация проводилась с применением катеров МЧС России. Вводную отрабатывали и силами кинологического расчета ЮРПСО – утопающий, ухватившись за лабрадора-спасателя Марфу, был оперативно «доставлен» до катера и поднят на борт судна.

Также, по легенде учений, в результате землетрясения разрушилась часть Ледового дворца «Большой». Спасатели и пожарные провели эвакуацию людей из здания, после чего отработали практические мероприятия по деблокированию, спасению пострадавших и передаче их медикам.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / В России

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