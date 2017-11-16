Госдума одобрила введение в России системы tax free

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В России заработает система tax free. Госдума в третьем заключительном чтении приняла законопроект о возврате НДС для иностранцев. Статью о tax free предлагается включить в Налоговый кодекс. Официально купить что-то для экспорта из России и вернуть деньги иностранные туристы смогут через месяц после опубликования закона. Полноценно система заработает с октября 2018 года. Сумма покупки для возврата будет не менее 10 тыс. руб. с учетом налога. В пилотном режиме механизм заработает в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Идея с tax free правильная, закон будет дорабатываться, расширяться, рассказал в эфире радио Sputnik финансовый аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

«Основные причины введения tax free – возможность привлечь больше туристов, стать более привлекательной страной с точки зрения туристических потоков, и поддержание розничной торговли в России. Этот сектор нуждается в новом драйвере роста, с точки зрения торговых организаций в аэропортах, это важная поддержка их товарооборота. Если

взять среднестатистического туриста, который рассуждает, в какую бы страну ему поехать, он взвешивает все «за» и «против»: стоимость авиабилетов, стоимость проживания, длительность проживания, развитие инфраструктуры, возможность купить товары на память. Введение tax free может стать дополнительной причиной поехать в Россию. Сама по себе эта

идея правильная. В России долгое время принципиально не вводили tax free. В налоговой службе считали, что будет возможность мошенничества для организации торговли. Можно будет получить налоговый вычет и не вывозить товар за границу. Подобная практика часто встречалась в странах восточной Европы, например, в Польше. Сейчас налоговая перешла на систему, которая в режиме реального времени передает данные о покупках непосредственно в налоговую. Улучшилась технология, риски мошенничества будут сведены к нулю. После пилотного проекта закон будет дополняться, расширяться. В Европе далеко не все товары можно подать к вычету, есть специальные таблицы. Нужно определить, в каких магазинах можно будет ввести, в черте города или в аэропорту. Это важно с точки зрения поддержания экономической активности. Цена не привязана к объемам покупок, скорее всего, ее установили с учетом расходов администрирования этих вычетов», – считает эксперт.