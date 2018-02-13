Десантники из Новороссийска в ходе комбинированного марш-броска впервые преодолели часть дистанции на лыжах

/В России/

Военнослужащие соединения воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированного в Новороссийске, совершают комбинированный марш-бросок.

Старт комбинированного марш-броска, посвященного 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного училища, был одновременно дан в десяти российских городах, в которых базируются подразделения ВДВ.

Новороссийским десантникам предстоит пройти более 1,3 тыс. километров и посетить шесть населенных пунктов, три из которых расположены на территории Южного военного округа - это Тимашевск, Ростов-на-Дону и Каменск-Шахтинский.

Десантники уже прошли половину маршрута, преодолев более 650 км. В Ростове-на-Дону участники марш-броска совместно с юнармейцами и ветеранами возложили венки к Вечному огню, минутой молчания почтили память воинов, погибших при исполнении воинского долга, провели показательные выступления, показали дефиле сводного оркестра и концерт творческого коллектива соединения «Синева».

Впервые на маршруте следования, на участках, где среднесуточная температура воздуха была ниже нулевой отметки, десантники при передвижении пешком встали на лыжи.

В соответствии с планом, сегодня участники беспрецедентного марш-броска достигнут города Каменск Шахтинский.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа