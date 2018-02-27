Более 100 юнармейцев борются в Сочи за звание лучшего отряда в конкурсе строевой песни

/В России/

Более 100 школьников всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» начали в Сочи финальную борьбу за звание лучшего отряда в конкурсе-смотре строевой песни.

Мероприятие среди 5 отрядов-по­бе­ди­те­лей рай­он­ных этапов проводится на пло­ща­ди у Зим­не­го те­ат­ра города-курорта в рамках закрытия ме­сяч­ни­ка обо­рон­но-мас­со­вой и во­ен­но-пат­ри­оти­чес­кой ра­бо­ты.

По условиям состязаний дети в составе групп проходят строевым шагом и при этом исполняют патриотические песни, в том числе «Катюша», «Вечный огонь», «С чего начинается Родина».

Кроме того, школьники демонстрируют слаженные действия своих при выполнении строевых приемов на месте и в движении.

Компетентное жюри, состоящее из ветеранов военных конфликтов, представителей администрации города и действующих офицеров Южного военного округа, оценивает как строевую подготовку, так и вокальные навыки участников конкурса.

Ранее в ходе районных этапов соревнований в течение 2 недель школьники свыше 40 общеобразовательных учреждений Сочи боролись за право выступить в финале конкурса.

Всего в мероприятиях приняли участие около 40 юнармейских отрядов, которые объединяют в себя до 900 девочек и мальчиков в возрасте от 11 до 17 лет.

В дальнейшем юнармейцы города примут участие в кон­курсе, приуроченном ко Дню По­бе­ды, под названием «Ге­рой мо­ей семьи», в ходе которого подросткам предстоит соб­рать ма­те­ри­алы о сво­ем де­де или пра­де­де – учас­тни­ке Великой Отечественной вой­ны.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа