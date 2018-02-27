Более 100 юнармейцев борются в Сочи за звание лучшего отряда в конкурсе строевой песни
Более 100 школьников всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» начали в Сочи финальную борьбу за звание лучшего отряда в конкурсе-смотре строевой песни.
Мероприятие среди 5 отрядов-победителей районных этапов проводится на площади у Зимнего театра города-курорта в рамках закрытия месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.
По условиям состязаний дети в составе групп проходят строевым шагом и при этом исполняют патриотические песни, в том числе «Катюша», «Вечный огонь», «С чего начинается Родина».
Кроме того, школьники демонстрируют слаженные действия своих при выполнении строевых приемов на месте и в движении.
Компетентное жюри, состоящее из ветеранов военных конфликтов, представителей администрации города и действующих офицеров Южного военного округа, оценивает как строевую подготовку, так и вокальные навыки участников конкурса.
Ранее в ходе районных этапов соревнований в течение 2 недель школьники свыше 40 общеобразовательных учреждений Сочи боролись за право выступить в финале конкурса.
Всего в мероприятиях приняли участие около 40 юнармейских отрядов, которые объединяют в себя до 900 девочек и мальчиков в возрасте от 11 до 17 лет.
В дальнейшем юнармейцы города примут участие в конкурсе, приуроченном ко Дню Победы, под названием «Герой моей семьи», в ходе которого подросткам предстоит собрать материалы о своем деде или прадеде – участнике Великой Отечественной войны.
Источник: Пресс-служба Южного военного округа