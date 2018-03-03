В Сочи прошла тренировка экстренных служб города.

/В России/

По замыслу учений 02 марта в 12.30 на территории санатория «Беларусь» произошло возгорание одного из корпусов. К месту

происшествия были незамедлительно вызваны пожарные расчеты, спасатели МЧС России и Службы спасения, медицинские работники, психологи. Большинство людей успели покинуть здание самостоятельно, оставшимся

оказали помощь сотрудники спасательных служб.

Пожарные расчеты ликвидировали условное возгорание, спасатели в это время выводили «пострадавших» из помещений, некоторых эвакуировали с балконов в носилках при помощи альпинистского снаряжения. По окончании тренировки начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации г. Сочи Александр Агафонов поблагодарил всех участников учений и отметил, что слаженное

взаимодействие экстренных служб при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий является очень важной составляющей

эффективной работы.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России,