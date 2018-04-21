В Краснодаре прошел парад Кубанского казачьего войска

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Парад, посвященный 27-ой годовщине принятия закона о Дне реабилитации кубанского казачества, состоялся на Театральной площади краевого центра 21 апреля.

Торжества начались в 10 утра у войскового собора святого благоверного князя Александра Невского, где отслужили праздничный молебен.

В нем приняли участие казаки исторических отделов Кубанского казачьего войска из всех городов и станиц Кубани, воспитанники казачьих кадетских корпусов, ученики классов казачьей направленности.

После молебна казачьи расчеты выстроялись у памятника Екатерины Второй и, чеканя шаг, прошли торжественным строем от Соборной до Театральной площади города по улице Красной. Ровно в полдень начнется торжественное прохождение парадных расчетов Кубанского казачьего войска.

На главную площадь столицы Кубани взвод Почетного караула вынес регалии ККВ. Торжественным маршем открыл парад взвод барабанщиков Новороссийского казачьего кадетского корпуса, а также пешая и конная группа Почетного караула, парадный расчет казаков, участвовавших в юбилейном параде Победы на Красной площади в Москве, артисты Кубанского казачьего хора, расчеты исторических отделов и округа войска, учащиеся казачьих кадетский корпусов, казачьих школ – участники Союза казачьей молодежи Кубани.

Впервые в параде приняли участие сочинская школа № 10 имени Сидора Белого – единственная «казачья» в городе-курорте и Тимашевский казачий кадетский корпус, который принял первых учащихся 1 сентября 2017 года.

Потом по площади шли парадные расчеты военных частей 108-й гвардейская десантно-штурмовая дивизия Новороссийска, военнослужащие 1537-го Краснознаменного Кубанского казачьего зенитного ракетного полка, 90-я зенитно-ракетная бригада поселка Афипский и 227-я артиллерийская бригада Майкопа – где проходят службу казаки районных обществ.

Напомним, закон «О реабилитации репрессированных народов» был принят 26 апреля 1991 г. С того времени началось возрождение казачества в нашей стране, в том числе – и на Кубани.

Источник: http://www.slavakubani.ru