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Военнослужащие во Владикавказе организовали трансляцию музыкальных произведений военных лет

В День Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе организовали трансляцию музыкальных произведений военных лет.

Для трансляции музыкальных произведений военных лет задействовали походный автомобильный клуб (ПАК 07) оснащенный радио оборудованием.

На улицах города Владикавказа звучали песни «Священная война», «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «Темная ночь», «Соловьи», «Ты ждешь, Лизавета», «В землянке», «Заветный камень» и «Случайный вальс».

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Великая Победа

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