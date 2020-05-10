Депутат новороссийской гордумы Георгий Середин поздравил ветеранов 25-го округа с Днём Победы

/Великая Победа/

Ветераны войны, труженики тыла и малолетние узники концлагерей получили сдобные подарки-сюрпризы.

Вчера, 9 мая, в 25-ом округе прошли:

три концерта под окнами ветеранов ВОВ. Артисты ДК "Кубань" исполнили попурри из любимых всеми военных песен.

Индивидуальная концертная программа предназначалась для Юрченко Николая Тихоновича, Львовой Антонины Никитичны и Янчука Арсения Владимировича.

- К сожалению, из-за пандемии пришлось изменить привычное всем нам празднование Дня Победы. Но огромное спасибо губернатору за инициативу проведения концертов под окнами ветеранов, а городской администрации — за воплощение! Сам с удовольствием присутствовал на концертах, а после — подарил Героям той войны сладкие сдобные подарки. Выбор хлебобулочной продукции был неслучайным. Люди, пережившие ту войну, как никто другой, знают цену хлебу - рассказал Георгий Середин.