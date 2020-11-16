Худеть - не значит голодать! 10 рецептов лучшего завтрака

/Вкусное утро/

Сбалансированный завтрак – это, когда в нем есть и жиры, и белки, и сложные углеводы. Это могут быть каши, но не быстрого приготовления. Ими получится быстро зарядить себя, но ненадолго, рассказал в интервью радио Sputnik шеф-повар Open kitchen, Антон Калер.

Рецептов много, а вот понять, какой завтрак реально полезен – разобраться очень сложно. Кардиологи говорят, что лучше всего с утра перед выходом на работу "заправиться" творогом с йогуртом. Диетологи утверждают, что завтрак должен быть из сложных углеводов, чтобы сытость не пропадала долго. А психологи предлагают что-то вкусное, чтобы с хорошим настроением начать день. Но как понять, что конкретно для тебя полезно. И что можно съесть на завтрак, чтобы и сытно, и фигура не пострадала. Своими советами в интервью радио Sputnik поделился шеф-повар кулинарной студии Open kitchen, телеведущий Антон Калер.

"Завтрак должен быть такой, чтобы вы зарядились на целый день. Не стоит забывать про кисломолочные продукты. Они все богаты кальцием и белком. Если мы говорим о твороге, то можно есть как в чистом виде, смешивая его с ягодами и фруктами. Что касается сухофруктов и орехов, то их можно и полезно в меру. Как перекус - они вообще идеальны. Самый главный запрет для тех, кто хочет похудеть, соблюсти правильное питание, нельзя голодать категорически. Надо есть всегда по чуть-чуть. Тогда у организма нет шока. Заправка себя калориями должно быть постоянно. Но их количество должно быть меньше, чем вы их тратите", - отметил Антон Калер.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/