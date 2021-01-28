Рецепты завтраков для тех, кто на диете

/Вкусное утро/

Завтрак считается самым главным приемом пищи, потому как утром наш организм просыпается и ему нужно получить максимум пользы из продуктов питания, обеспечивающих насыщение, бодрость и энергию человеку. Диетологи рассказали, каким должен быть правильный завтрак для человека, который хочет похудеть.

Лучшие рецепты завтраков для тех, кто сидит на диете и следит за своим весом:

1. Овсянка — самая полезная каша для человека, который мечтает избавиться от лишнего веса. А все потому, что она богата клетчаткой, стимулирующей работу пищеварительной системы и позволяющей избавиться органам ЖКТ от шлаков, которые накапливались там некоторое время. Диетологи уверены, что лучше овсянки на завтрак ничего и не придумать, но если к ней добавить ломтики свежего яблока или груши, то пользы будет вдвойне больше. Поэтому просыпаясь утром, ставьте греть чайник, насыпайте в глубокую тарелку 50-100 грамм овсяных хлопьев, нарезайте любые фрукты, какие есть в вашем холодильнике, и заливайте фруктово-овсяную смесь кипятком. Накройте пиалу тарелкой и займитесь своими делами минут на 15, чтобы каша, как следует, разбухла. Перед употреблением вы можете добавить ложку меда, чтобы овсянка была сладкой и приятной на вкус.

2. Куриные яйца с овощами. Здесь вашей фантазии нет предела: яйца можно просто отварить, пожарить, сварить яйцо «пашот», приготовить омлет и так далее. Худеющему человеку разрешается съедать не более двух яиц утром, так что в вашем распоряжении будет всего 2 яйца. Что касается овощей, то вы можете есть их сырыми, а если есть время, то можно добавить их к омлету, предварительно протушив на сковороде. Желательно не употреблять хлеб, потому как лишние калории и углеводы вам ни к чему, если вы на диете.

3. Творог. Вам понадобится нежирный творог 150-200 грамм, который вы можете съесть с чашечкой несладкого кофе, но в сам творог разрешается добавить немного меда или варенья. Если для вас важно, чтобы талия оставалась на месте и не заплывала жиром, то вы можете смело добавлять к творогу ягоды. В случае отсутствия ягод в холодильнике, не лишней будет ложка сливок или сметаны, но не более 1-5% жирности. Вместо кофе диетологи рекомендуют пить зеленый чай с лимоном или без него.

Завтракайте на здоровье и с пользой для фигуры, экспериментируйте и никогда не выходите из дома на работу голодными, иначе весь день вы будете жутко голодны и раздражительны, что негативно скажется на вашем весе.