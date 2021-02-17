/Вкусное утро/

Рецепты из клубники: салат из клубники и курицы

Приготовление:

  1. Куриное филе порезать на небольшие кусочки и обжарить на гриле. Выложить на бумажную салфетку. Охладить.
  2. Пару минут обжарить орехи на сухой сковородке.
  3. Сыр, клубнику нарезать кубиками. Промыть и обсушить салат, нарезать лук полукольцами.
  4. Смешать все ингредиенты и заправить смесью уксуса, масла, меда, лимонного сока, соли, перца и кунжутных семян.

Сложность: Просто

Тип: Салат

Время: 10 минут

Персон: 2-3

Ингредиенты

  • Клубника — 200 гр
  • Куриное филе — 300 гр
  • Миндаль/орех Пекан или их смесь — 100 гр
  • Сыр Фета или свежий козий — 150 гр
  • Листья шпината или корн —150 гр
  • Красный лук — 1 шт
  • Кунжутные семечки — 1 ст. л.
  • Мед — 1 ст. л.
  • Сок лимона
  • Щепотка сахара
  • Черный перец, соль
  • Бальзамический или винный уксус
  • Оливковое масло

Источник: https://www.elle.ru/stil-zhizni/food/retseptyi-iz-klubniki-ot-elementarnogo-do-molekulyarnogo/

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Категория: Новости / Вкусное утро

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