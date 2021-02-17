/Вкусное утро/
Рецепты из клубники: салат из клубники и курицы
Приготовление:
- Куриное филе порезать на небольшие кусочки и обжарить на гриле. Выложить на бумажную салфетку. Охладить.
- Пару минут обжарить орехи на сухой сковородке.
- Сыр, клубнику нарезать кубиками. Промыть и обсушить салат, нарезать лук полукольцами.
- Смешать все ингредиенты и заправить смесью уксуса, масла, меда, лимонного сока, соли, перца и кунжутных семян.
Сложность: Просто
Тип: Салат
Время: 10 минут
Персон: 2-3
Ингредиенты
- Клубника — 200 гр
- Куриное филе — 300 гр
- Миндаль/орех Пекан или их смесь — 100 гр
- Сыр Фета или свежий козий — 150 гр
- Листья шпината или корн —150 гр
- Красный лук — 1 шт
- Кунжутные семечки — 1 ст. л.
- Мед — 1 ст. л.
- Сок лимона
- Щепотка сахара
- Черный перец, соль
- Бальзамический или винный уксус
- Оливковое масло
Источник: https://www.elle.ru/stil-zhizni/food/retseptyi-iz-klubniki-ot-elementarnogo-do-molekulyarnogo/
Категория: Новости / Вкусное утро