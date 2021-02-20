Суп на завтрак. Рецепты первых блюд

/Вкусное утро/

Чаще всего мы на завтрак едим каши – манную, рисовую или геркулесовую.

А во многих странах утром едят суп – молочный или фруктовый, сладкий. Суп подают в чашках. Кукурузные хлопья или хрустящие хлебцы – обычное дополнение к нему. Считается, что такие легкие, питательные супы полезны и детям, и взрослым, как вообще полезны для пищеварения первые блюда.

Молочный суп.

Продукты: 1,25 литра молока, 2-3 столовых ложки сахара, пакетик ванильного сахара, 2 столовых ложки крахмала, 2 яичных желтка или одно яйцо.

Молоко, сахар, ванилин, прокипятить, добавить крахмал, разведенный в небольшом количестве воды. Суп снять с огня и добавить слегка взбитые желтки.

Лимонный суп.

Продукты: 1 яйцо, 2 столовых ложки сахара, 1 лимон, 3-4 столовых ложки манной крупы, 1 литр воды, соль, ягоды или фрукты.

Яйцо, сахар, сок лимона взбить в пену. Манную крупу всыпать в кипящую воду, слегка посолить, сварить, после чего снять с огня.

Постоянно помешивая, постепенно ввести лимонно-яичную массу. Охладить и добавить приготовленные фрукты или ягоды.

Английский суп.

Продукты: 0,75 воды, соль, овсяные хлопья, молоко или сливки, сахар или сироп.

В слегка подсоленную кипящую воду всыпать столько овсяных хлопьев, чтобы суп получился густым. Перед подачей на стол, забелить его молоком или сливками, добавить по вкусу сахар. Вместо овсяных хлопьев можно использовать толокно.

Источник: http://cooking.wild-mistress.ru/wm/cooking.nsf/publicall/2006-07-10-239181.html