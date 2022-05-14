Диетолог объяснила, как сделать кофе максимально полезным...

/Вкусное утро/

Кофе лучше пить не ранее, чем через полчаса после еды, считает врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. Что происходит, когда мы употребляем этот напиток вместе с пищей, она рассказала в интервью.

Многие россияне пьют кофе за завтраком. Однако это может нарушать процесс усвоения макро- и микроэлементов, которые содержатся в пище, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

"Кофе содержит хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться. Если постоянно запивать еду кофе, вы будете получать меньше цинка, железа, магния. Лучше подождать минут 30 после еды и только после этого перейти к напитку", – сказала она.

Кофе может выводить из организма кальций, продолжила диетолог. По ее словам, компенсировать потерю помогают молочные продукты.

"Кофе действительно выводит кальций, около 12 миллиграммов кальция на 200 миллиграммов кофеина – такое количество приходится примерно на одну чашку напитка. Поэтому лучше пить кофе с молоком, которое как раз содержит кальций. Или это может быть, например, черный кофе с кусочком сыра. Растительное молоко тоже подойдет, но нужно выбирать напиток без сахара и обогащенный витаминами, кальцием, железом", – посоветовала Наталья Нефедова.

Однако при добавлении в кофе молока возрастает калорийность напитка, и он превращается в полноценный перекус, отметила диетолог. Она рекомендует учитывать это обстоятельство и отказаться от кофе, содержащего сладкие вкусовые добавки.

"Не стоит забывать про калорийность. Например, 500 миллилитров капучино содержат 206 килокалорий, потому что там много молока. Это примерно две чашки кофе. Можно сказать, что это перекус, даже если выпить только одну чашку. Но самые опасные кофейные напитки – дополненные сиропами и другими сладкими добавками. Они могут прибавить вам лишние килограммы", – предупредила Наталья Нефедова.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»