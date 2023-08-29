 Нутрициолог рассказала, какой фрукт поможет сделать кожу лица более упругой

/Вкусное утро/

Здоровое питание способно замедлить процессы старения, уверена диетолог, нутрициолог Зоя Богданова. В интервью она назвала фрукт, употребление которого может омолодить кожу лица.

Избыток свободных радикалов в организме может приводить к окислительному стрессу и ускорению процессов старения. Чтобы снизить этот риск, необходимо правильно питаться, считает диетолог, нутрициолог Зоя Богданова. В частности, употребление слив способно вернуть упругость коже лица, отметила она в интервью радио Sputnik.

"Если говорить о красоте и молодости, то сливы полезны для кожи лица. Они богаты витаминами группы А и группы B, в них много магния, железа, кальция, а также веществ, которые нейтрализуют свободные радикалы. Таким образом, употребление слив замедляет процессы старения, то есть окисления клеток. В итоге кожа становится более гладкой и упругой", – объяснила Зоя Богданова.

Диетолог уточнила, сколько слив нужно съедать ежедневно, чтобы получить омолаживающий эффект.

"Понятно, что не надо есть сливы килограммами. Если употреблять в среднем не менее 300 граммов в день фруктов с низким гликемическим индексом, в том числе слив, это очень хорошо скажется на цвете лица и упругости кожи. Такое количество принесет максимальную пользу", – уверена Зоя Богданова.

Источник: радио Sputnik