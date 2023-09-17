Врач рассказала, чем полезно домашнее варенье

/Вкусное утро/

Домашнее варенье полезнее магазинного, особенно если речь идет о "пятиминутке", такое мнение высказала в интервью диетолог Ирина Бережная.

Варенье фабричного производства долго хранится, но этот плюс уравновешивается минусом, который внешне незаметен, считает кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная.

"К сожалению, ГОСТы предусматривают очень сильную термическую обработку варенья, конфитюра и джема. Это нужно, чтобы они дольше хранились, чтобы они были безопасными для широкого круга покупателей. Однако сильная термическая обработка "убивает" все натуральные витамины. Если в получившемся продукте и есть витамины, то они добавлены потом", – объяснила Бережная в интервью радио Sputnik.

Помимо витаминов, в домашнем варенье по сравнению с магазинным лучше сохраняются и другие полезные вещества, продолжила она. По словам диетолога, у варенья домашнего приготовления есть как минимум четыре преимущества, причем в наибольшей степени это касается так называемых "пятиминуток".

"Сейчас люди делают варенье-"пятиминутку". В нем сохраняется какое-то количество витамина C, антиоксидантов, клетчатки и прекрасный летний вкус. Домашнее варенье более полезное", – заключила Ирина Бережная.

Источник: радио Спутник