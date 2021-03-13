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ЦИК представил "Родину"

Знакомьтесь - ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».

Представительство в избиркомах:
10 членов региональных комиссий
511 членов территориальных комиссий
12 028 членов участковых комиссий.
Представительство в органах государственной власти:
Депутаты Госдумы: 1
Главы регионов: нет
Депутаты региональных парламентов: 6
Главы столиц регионов: нет
Депутаты парламентов столиц регионов: 33
Главы поселений/муниципальные депутаты: 224
Партия представлена в 35 субъектах Российской Федерации.

Источник: @Наивный лис

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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