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ЦИК представил "Родину"
Знакомьтесь - ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».
Представительство в избиркомах:
10 членов региональных комиссий
511 членов территориальных комиссий
12 028 членов участковых комиссий.
Представительство в органах государственной власти:
Депутаты Госдумы: 1
Главы регионов: нет
Депутаты региональных парламентов: 6
Главы столиц регионов: нет
Депутаты парламентов столиц регионов: 33
Главы поселений/муниципальные депутаты: 224
Партия представлена в 35 субъектах Российской Федерации.
Источник: @Наивный лис
Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы