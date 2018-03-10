Осталась 7 дней активной агитации до выборов

/Выборы 2018/

Жалкое зрелище, по словам свидетелей, представлял субботний митинг кандидата в Президенты России Грудинина. За неделю до выборов рядом с Кремлем ему удалось собрать до 500 своих сторонников вместо объявленных пяти тысяч. Вот и вся поддержка, вот и весь уличный потенциал.

Ксения Собчак зажигала в субботу в Волоколамске. Громких заявлений не случилось.

Избирательный штаб Собчак пригласил наблюдателей Навального и скандального "Голоса", которым ЦИК отказал в регистрации, как представителям СМИ, получить удостоверения наблюдателей от их кандидата. Вот и карты все открылись.

А на канале "Россия 24" вышло в эфире интервью Президента России Владимира Путина телеканалу NBC. На вопрос о приемнике он сказал:"Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор все равно будет за российским народом. Все равно, симпатизирую я кому-то или, наоборот, мне кто-то не нравится - кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации".

Источник: Телеграм