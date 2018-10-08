Авиация уничтожила колонну бронетехники противника в Дагестане

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Оперативно-тактическая авиация 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округананесла авиационный удар по объектам условного противника на горном полигоне Аданак в Дагестане, на этапе розыгрыша практических действий масштабного двустороннего командно-штабного учения войск Южного военного округа.

В ходе выполнения полетных заданий летчики выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет и бомбометание авиабомб различного калибра.

Экипажи самолетов истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации Су-30СМ, Су-34, Су-24М и Су-25 уничтожили мишени, обозначающие батарею артиллерийских орудий, колонну танков и мотопехотную роту условного противника на марше.

Координаты целей летный состав получал в воздухе от экипажей самолетов-разведчиков Су-24МР.

К выполнению учебно-боевых задач было задействовано 15 самолетов оперативно-тактической авиации ЮВО.

В период с 1 по 8 октября под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова проводятся двусторонние КШУ с общевойсковыми армиями ЮВО. В ходе маневров отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей Российской Федерации.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов КШУ принимают участие до 7 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа